1月3日三大報頭條要聞

2019年01月03日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上提出「習五條」，強調兩岸同胞都是中國人，中國人要幫中國人，兩岸要應通盡通。習近平首度提出倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

●隨著油價、人事成本上升，國道客運業者感嘆2018年是最艱困的一年，甚至連年終都發不出來，眾業者原訂1月調漲票價，經交通部公路總局勸說下，勉予同意至春節後調整。國光、統聯客運宣布，3月4日起調整票價5至20元，首都、和欣等業者則在研擬中，方案近日出爐。

●大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年談話，外媒熱烈討論，眾口一致兩岸統一不可避免，美國《紐約時報》、英國《每日電訊報》和《衛報》更在標題強調，如有必要大陸不惜訴諸武力。

●對於大陸國家主席習近平提出摸索台灣版兩制，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津認為，可以用「複合式一國兩制台灣模式」，認為兩岸統一後制度安排可類似「中央與準中央關係」；台灣享有「分權性自治權」，而非港澳的「授權性自治權」，該構想有兩項特點：一是台灣具有一定程度對等地位，二是仍能體現「一個中國」原則，且台灣領導人自選產生，無須經中央政府任命。

◎旺報

●大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上提出涉及統一談判與方案的劃時代「習五條」。他首度倡議，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

●對於大陸國家主席習近平提出摸索台灣版兩制，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津認為，可以用「複合式一國兩制台灣模式」，認為兩岸統一後制度安排可類似「中央與準中央關係」；台灣享有「分權性自治權」，而非港澳的「授權性自治權」，該構想有兩項特點：一是台灣具有一定程度對等地位，二是仍能體現「一個中國」原則，且台灣領導人自選產生，無須經中央政府任命。

●誰能掌握標準的制定，就能掌握產業發展方向。大陸國家主席習近平2日提到希望兩岸「行業標準共通」，海基會前副董事長高孔廉指出，這是兩岸可以共同努力的目標，過去台灣高科技產業交給外商不少權利金，如果能制定共同標準，將可為台商省下可觀的成本。

●從海洋到外太空，大陸致力將科普扎根下一代，科普研學與博物館產業正得到越來越多人的關注。上海有一個聚集不同國籍、不同年齡，但對海洋擁有熱情的海洋科學組織，帶領著民眾瞭解海洋科學及大陸在深潛領域的科技成果。

●中共中央總書記習近平昨（2）日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會發表談話，提出新時代下新的對台工作方針。習近平指出，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場；以及兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，從全方面推進兩岸的經貿融合。

◎工商時報

●全球股市在2019年首個交易日踢鐵板！受中國及歐元區製造業數據不佳，引發外界對經濟趨緩疑慮加深，2日美歐亞股市全倒，亞洲股市還創下2016年來開市首日最差表現。

●據統計，30多家藥廠宣布自元旦起調漲美國藥品定價。儘管多數藥廠礙於政府壓力僅微幅漲價，但仍有少數藥廠價格漲幅驚人，例如愛力根（Allergan）有20幾款藥品價格漲幅將近10％，英國藥廠Hikma部分藥品價格漲幅高達30％。

●大陸「告台灣同胞書」發表40周年紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在會上發表兩岸攜手推動民族復興、大陸不承諾放棄使用武力、深化兩岸融合發展等5點重要講話，並強調，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，大陸願探索「兩制」台灣方案。

●總統蔡英文2日強調，台灣從未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制，台灣絕大多數民意堅決反對一國兩制，這也就是台灣共識。陸委會昨日也強調，習近平談話反映加速統一急迫性，是對台高度統戰、促統與分化的宣傳。

(中時電子報)