夜半路口不禮讓 執勤遭撞又一樁

台北市中華路與廣州街口3日凌晨發生一起自小客車未禮讓執勤中救護車而造成擦撞事故。（杜宜諳攝）

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自小客車游姓駕駛一度受困車內，在消防人員合力下將之救出。（杜宜諳攝）
自小客車游姓駕駛隨後被送往台大醫院救治。（杜宜諳攝）
自小客車左側車門在衝撞後嚴重凹陷。（杜宜諳攝）
救護車在衝撞後前輪呈現內八而無法動彈。（杜宜諳攝）
警方表示將依道路交通安全規則第101條第2項之規定及道路交通管理處罰條例第45條11項對自小客駕駛予以告發。（杜宜諳攝）

台北市中華路與廣州街口3日凌晨發生一起自小客車未禮讓執勤中救護車而造成擦撞事故。

一台欲將傷患載運至和平醫院急救的救護車，自西向東穿越中華路，縱使救護車依執勤規定鳴笛閃燈且放慢速度行駛，且多數車輛皆停下讓救護車先行，但仍有一台在中華路上南往北向的自小客車未注意路口狀況急駛而過，等發現有救護車時已閃避不及，遭救護車撞擊左側而後右偏衝撞到路旁停車格內停放車輛。

台北市消防局第一時間另派救護車將救護車上傷患轉送至和平醫院，經醫生檢查後未因事故造成二次傷害，救護車陳姓駕駛表示後背脊椎疼痛亦送往和平醫院就醫；自小客車游姓駕駛一度受困車內，在消防人員合力下將之救出送往台大醫院，而車上另載有1男2女共3名乘客，皆有手腳擦挫傷，隨後也送往和平醫院救治。

經警方初步調查後表示，雙方駕駛經施以酒測後，酒測值均為0，而自小客車未立即避讓救護車優先通行，將依道路交通安全規則第101條第2項之規定及道路交通管理處罰條例第45條11項對自小客駕駛予以告發，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

(中時 )

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