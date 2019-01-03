大雨不停 北東整天又濕又涼 中南部逐漸轉乾

2019年01月03日 06:31 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

今天（３日）東北季風持續影響，且仍有一些南方雲系北移到臺灣上空，雖然水氣有逐漸減少的趨勢，但在迎風面的北部及東半部地區整天天氣仍陰雨。中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。中南部地區則逐漸轉乾，整天以多雲為主，有時山區附近零星飄雨。

溫度方面，北臺灣整天偏涼，其他各地則是早晚較涼；今夜明晨低溫各地約１７至１９度；北臺灣白天氣溫回升仍不明顯，高溫只有１８至２１度，其他各地則略回升，約２２、２３度。

陸上強風特報，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

輕度颱風帕布（國際命名：ＰＡＢＵＫ）目前位於中南半島西南方，未來會逐漸接近馬來半島，對臺灣無直接影響，不過週五、週六（４日、５日）前後欲前往當地的朋友請留意相關交通航班資訊。

今天中部以北、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖空氣品質為「良好」等級，中部內陸靠山區風速稍弱，可達到普通等級；雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色警示等級。

(中時電子報)