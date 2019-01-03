邁邁不演了？9字開嗆國民黨「一中各表」

前民進黨立委陳其邁。(圖/取自陳其邁臉書)

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中時電子報
/綜合報導
強硬回應習近平　蔡英文：不接受「一國兩制」

昨中共中央總書記習近平在《告台同胞書》40周年講話，提出了「習5條」作為大陸對台方針上的方向定調，不到5小時，總統蔡英文站上火線回應稱「台灣絕不會接受一國兩制，多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識」。對此，前民進黨立委陳其邁也藉機表態，「台灣共識：反一國兩制」，台灣的主權屬於全體國民。台灣前途由台灣2300萬人決定。

陳其邁昨在臉書公開表態，中國以武力犯台威嚇台灣的民主，只會讓兩岸漸行漸遠，更不用談什麼心靈契合。因此，今天習近平講的夠直白了：在「中國」所定義的「九二共識」就是「一國兩制」。完全打臉國民黨的一中各表。

在「一國」的原則下，只剩「中華人民共和國」，換句話說，「一國兩制」就是中華民國不存在，這是「片面改變台海現狀」，就是消滅中華民國。

陳其邁強調，台灣作為民主國家，兩岸關係必須是建立在蔡總統所提的「四個必須」來進行。意即任何協商都必須有民意授權及監督下進行。絕不容許任何的政黨或個人與中國進行買辦式的黑箱協議，這是台灣人民絕對無法接受的。「一個團結的台灣，反對一國兩制，這就是台灣共識」。

對此，其他網友也在陳其邁臉書回應「台灣就是台灣」、「我們台灣總統也不是吃素的」、「感謝習主席終於把九二共識的定義講了出來，（九二共識是《一國二制而非一中各表》）夠清楚了吧」、「打臉韓國瑜的各自表述」。

(中時電子報)

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