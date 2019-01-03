泰勒絲跨年變裝趴亂時尚 神仙保母也瘋狂

小天后泰勒絲在自家舉辦變裝跨年趴，並找來布蕾克萊弗莉等好友，一同扮演心目中的童年英雄。（翻攝自Taylor Swift官方IG帳號）

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泰勒絲閨蜜之一的名模吉吉哈蒂德，身著BALENCIAGA黑色雙排釦大衣，還原電影《歡樂滿人間》裡的神仙保母瑪莉包萍。（翻攝自Gigi Hadid官方IG帳號）
女星艾蜜莉布朗日前登上英國版《Harper’s BAZAAR》雜誌1月號封面，穿上DIOR 2019早春裙裝，演繹時尚版神仙保母。（翻攝自《Harper’s BAZAAR》英國版官網）
在電影《愛・滿人間》裡飾演瑪莉包萍的艾蜜莉布朗，一襲Dolce ＆ Gabbana洋裝，完美融合家庭教師形象及誇張的古典輪廓。（翻攝自《Harper’s BAZAAR》英國版官網）

西洋小天后泰勒絲（Taylor Swift）在經歷幾段大鳴大放的戀情後，私生活轉為低調，但和好友們的派對仍是玩得轟轟烈烈。她日前在紐約家中舉辦的跨年變裝趴中，眾人就應邀扮成自己心目中的童年英雄，連「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）和「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）夫婦也不例外。身為泰勒絲閨蜜之一的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），則身著BALENCIAGA黑色雙排釦大衣，還原電影《歡樂滿人間》裡的神仙保母瑪莉包萍（Mary Poppins）一角。

而即將重返大銀幕的瑪莉包萍，續集《愛・滿人間》預計於2月在台上映，其中飾演神仙保母的英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt），更搶先登上英國版《Harper’s BAZAAR》雜誌1月號封面。照片中，她穿上出自DIOR、Dolce & Gabbana及Giles Deacon的華服，以襯衫、領帶搭配過膝長裙的組合，完美融合家庭教師形象及伸展台上誇張的古典輪廓。

(中時 )

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