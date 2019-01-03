臨時工被酒店妹帶回家好開心 卻變性侵仙人跳羅生門

2019年01月03日 08:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

南部地區一名郭姓臨時工到小吃部喝酒，被一名服務生A女帶回住處休息，不料郭男卻被A女指控猥褻及傷害，郭男則反指A女仙人跳，橋頭地院依強制猥褻罪判郭男10月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，郭男2017年到高雄一間小吃部消費，消費完被服務生A女帶到她位在左營區的住處休息，隔天2人因細故發生爭吵，A女要趕走郭男，郭心有不甘，將A女壓倒在床上，強行撫摸她的胸部，眼見對方強烈抵抗，郭男徒手毆打A女後再繼續猥褻，A女將郭男推開，趁隙逃到屋外傳訊友人求救，郭男一路追到屋外，發現她已經報警才離開。

郭男則辯稱，A女帶他回家，2人坐在沙發上看電視，A女突然向他索取2萬元性交易，他認為價格太高拒絕，雙方因此發生爭執，他一時氣憤毆打A女，但沒有將人壓到床上猥褻。郭男說，他見到A女與友人聯絡，懷疑自己遭到仙人跳。

郭男律師也稱A女胸部及手腳沒有出現傷痕，警察到場時也不見A女恐懼、啜泣情形，看似不像一般性侵被害人，且她案發10餘日才提出告訴，懷疑A女性交易不成挾怨報復，設計郭男仙人跳。

警員出庭作證，A女當時向警方求救，驚恐表示郭男想對她「怎樣」，擔心不順從郭男就會被毆打，顯然相當懼怕。而郭男當時則向警方坦承，因為女方「不願意」才毆打她，並未提到自己遭到仙人跳。法官依據警員證詞，認定郭男說謊，依強制猥褻罪判郭10月有期徒刑。

(中時電子報)