臨時工被酒店妹帶回家好開心 卻變性侵仙人跳羅生門

示意圖。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

南部地區一名郭姓臨時工到小吃部喝酒，被一名服務生A女帶回住處休息，不料郭男卻被A女指控猥褻及傷害，郭男則反指A女仙人跳，橋頭地院依強制猥褻罪判郭男10月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，郭男2017年到高雄一間小吃部消費，消費完被服務生A女帶到她位在左營區的住處休息，隔天2人因細故發生爭吵，A女要趕走郭男，郭心有不甘，將A女壓倒在床上，強行撫摸她的胸部，眼見對方強烈抵抗，郭男徒手毆打A女後再繼續猥褻，A女將郭男推開，趁隙逃到屋外傳訊友人求救，郭男一路追到屋外，發現她已經報警才離開。

郭男則辯稱，A女帶他回家，2人坐在沙發上看電視，A女突然向他索取2萬元性交易，他認為價格太高拒絕，雙方因此發生爭執，他一時氣憤毆打A女，但沒有將人壓到床上猥褻。郭男說，他見到A女與友人聯絡，懷疑自己遭到仙人跳。

郭男律師也稱A女胸部及手腳沒有出現傷痕，警察到場時也不見A女恐懼、啜泣情形，看似不像一般性侵被害人，且她案發10餘日才提出告訴，懷疑A女性交易不成挾怨報復，設計郭男仙人跳。

警員出庭作證，A女當時向警方求救，驚恐表示郭男想對她「怎樣」，擔心不順從郭男就會被毆打，顯然相當懼怕。而郭男當時則向警方坦承，因為女方「不願意」才毆打她，並未提到自己遭到仙人跳。法官依據警員證詞，認定郭男說謊，依強制猥褻罪判郭10月有期徒刑。

(中時電子報)

中山分局貪汙案 2員警聲押 2警官… 太可惡！檢舉達人陷害路人 剪40…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。