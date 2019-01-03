蔡兩場談話 侯漢廷：增加她在綠營聲望 卻未思考台灣未來

蔡英文總統（見圖）2日發表談話，強調台灣絕對不會接受「一國兩制」，並重申「四個必須」是兩岸關係的基礎。(資料照,郭吉銓攝)

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中時電子報
／綜合報導

針對大陸國家主席習近平「告台灣同胞書40週年」談話，蔡英文總統昨重申兩岸議題 「四個必須」與「三道防護網」，強調台灣始終未接受九二共識，也絕不會接受一個兩制。對此，台北市新科議員侯漢廷直言，蔡總統前兩日談話，充分增加她在綠營的聲望，但卻完全沒思考台灣的民生與未來。

侯漢廷在臉書發文指出，從蔡總統的元旦談話開始，顯示2019、2020注定是雲譎波詭、爭端不斷、逼近攤牌的年份，蔡英文昨回應習近平的記者會，更加深這一注定。「蔡總統親赴火線，實質上是綁架台灣人民上火場，利於蔡總統個人聲望，卻不利台灣人民」。

侯提及，蔡英文元旦談話，有三分之二以上的內容針對中國大陸，嗆「哪來的兩岸一家親」，將總統身分做小。他說蔡以總統之姿，握有權力，理應循各種手段與對岸溝通，「證明已毫無與對岸協商機制、毫無手腕與能力，只能透過嗆聲來處理兩岸事務」。

他說許多議題，大陸握有主動權，是台方有求大陸提供協助、進行合作，民進黨與整個行政機關、竟選在元旦之際，以敵意與挑釁向對岸投石問路。「到底是期待大陸給予正面回應、還是僅期待表現自己的強硬？」

蔡總統元旦談話，個人情緒太多，而關心民生太少；習近平的新年賀詞，提及關心軍人及感謝社會各階層。侯說蔡總統2017、2018的談話皆未對於各行各業給予感謝及鼓勵，卻只是不斷強調自己的政策，「蔡總統的各種談話，不是針對全民，而是針對綠營支持者」。

此外，侯認為，民進黨為了政治利益，不斷炒作反中、挑釁對岸，將原本緩衝期的二十年給打散了。雙方中止溝通，進入「冷對抗」。政治人物為了增加政治聲望、以激烈的言行刺激對岸，使得對岸也必須激烈回應，讓兩岸進入「提早攤牌」的階段。

他說民進黨與獨派，將可能二十年後發生的事提前到現在，然而，台灣當前沒有相應的籌碼與實力。二十年內可以推展的合作與溝通、信任與互惠、人民之間的往來，通通都沒有。「取而代之，是兩年內以來冷對抗而產生的敵意。水未到、渠未成，船硬要通行，結果便是觸礁、擱淺、沈船」。

蔡英文以總統之姿回應習近平主席，全然沒有迴旋空間，並添增兩岸的對抗情勢。侯漢廷直言，蔡總統的兩場談話，充分增加她在綠營的聲望，但卻完全沒思考台灣的民生與未來。

(中時電子報)

文章來源：侯漢廷臉書

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