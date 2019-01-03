日本7日正式開徵出國稅 台灣有8種人可免繳

日本政府自元月7日起開徵出國稅1000日圓，對象不分日本人或外國人。圖為日本羽田機場。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

訪日旅遊要注意了！日本政府自元月7日起開徵出國稅1000日圓，對象不分日本人或外國人，此稅將附加在機票及船票上，由離境時搭乘的航空或船舶公司代收，但有8種人不在開徵之列，包括未滿2歲幼兒、轉機旅客等。開徵出國稅，台灣網友哀嚎，如果全年多次或一家四口出遊，其實是一筆負擔。

日經中文網報導，最近數年訪日外國人激增，2018年預計達到3000萬人。日本政府期盼2030年可增至6000萬人，將通過徵收1000日幣(約285元台幣)的「觀光旅遊稅」，加快完善方便訪日遊客旅行的環境。

日本國稅廳表示，出國稅從7日起購買船票或機票開徵，徵稅僅限於以1月7日以後購買客票離開日本的情況。日本航空公司（Japan Airlines）與全日本空輸公司（All Nippon Airways），不會對7日以前購買機票的旅客徵收出國稅。

但即便是7日前購買船票或機票的旅客，也有可能在航空公司及船舶公司基於契約上明定開徵而必須繳付出國稅，這依各航空公司及船舶公司而有不同，旅客可向相關公司進行確認。

如果購票時是未確定日期的機票（open ticket），而後來確定要在7日後出國；或是出國時間變更為7日以後出國的旅客，則都要繳出國稅。

課稅對象不單是外國觀光客，也包括日本民眾，但有8種例外情況不須付這1000日圓。包括「未滿2歲之幼兒」、「入境日本後，24小時內再次轉機出境的旅客」、「因天候等因素，不得不緊急進入日本的旅客」、「出境後因天候等不可抗力因素，不得不返回日本的民眾」、「船舶從業人員、航機機組員及遠洋漁業者」、「搭乘政府專機等出境人員」、「派駐日本的外交官」、及「強制遣返出境人員」等。

對於開徵出國稅，財規劃師平野敦之指出，「儘管1次只有1000日圓，但對全年多次出國的人等來説，也將成為無法忽視的負擔」。台灣網友也留言說，「看起來不多 不過如果一家四口去就要繳1120 其實還是蠻多」、「台韓中自由行人士表示崩潰」。

(中時電子報)

文章來源：日本「出國稅」來了，哪些情況可免稅？

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