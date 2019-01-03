NBA》口氣好大！哈登放話必定連霸MVP

球季還打不到一半，哈登已經放話必定連霸年度MVP了。(美聯社)

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中時電子報

最近接連飆出30分以上高分改寫紀錄，且幫助火箭從西區倒數第2升到西區第4的「大鬍子」哈登，如今口氣越來越大了，3日接受《休士頓紀事報》專訪表示，「我需要再次當選年度MVP，這是肯定的，而且我絕對會做到！」

「以個人來說，我必須每晚打出優異表現，且確保休息室內隊友也有同樣發揮，這是一種很棒的感覺，」哈登表示，「我會確保每晚都有最佳演出，不僅是得分，而是扮演領袖角色，始終保持跟隊友交流，處在贏下比賽的位置上。」

身為上季年度MVP，哈登本季面臨不少強敵挑戰，除了始終排在官方年度MVP榜首的「字母哥」阿提托康波，還有「小皇帝」詹姆斯、里歐納德、柯瑞等人都有機會摘下本季MVP，哈登不僅需要自己打好，火箭戰績也要繼續上揚。

談到自己招牌後撤步，哈登信心滿滿表示，「我每天都練，我不知道你是否可以說之前看過類似動作，或許有人在網路上惡搞我或開走步玩笑，但我做出一個完全不同的動作，NBA之前真的沒有出現過，以後會有很多人這麼做的。」

「我為此鋪了路，我會做一些事，並且我不害怕在比賽中這樣做，在一開始，或許看起來有點尷尬，但人們慢慢會接受，然後變得流行，大家也會開始用這種動作，」哈登說，「至於那些惡搞很有趣，這就是網路，這是無敵的。」

(中時電子報)

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