小英成跛腳總統？黃創夏點名：這5人最該表態！

2019年01月03日 08:51 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡「兩岸何來一家親」 柯：兩岸芥蒂就是罵來罵去

大陸領導人習近平和總統蔡英文昨(1日)前後就兩岸議題公開表態，雙方態度強硬，勢成水火，蔡總統以兩次拒絕、三防護網、四個必須，回應習五條，黃創夏對此表示，「我們已經不那麼在乎蔡英文怎樣回應習近平的講話，因為她無足輕重」，已經是「跛腳總統」，大家更在乎的是這5人對兩岸議題的論述表態。

黃創夏昨在臉書表示，我們想要知道的是柯文哲丶朱立倫丶賴清德丶吳敦義丶王金平⋯⋯等「未來領䄂」的看法！請問這些逐鹿大位者，你們認同「一國兩制」的「台灣時間表」嗎？

習近平昨提出的五點論述，又稱習五條，包括：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

蔡英文昨以「4個必須」回應習5條講話，鄭重提出「二個不接受」，包括從未接受「九二共識」，以及不接受「一國兩制」。5個必須包括：對岸必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

第三，蔡英文強調，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」，「這就是台灣的立場，就是民主的立場」。

(中時電子報)