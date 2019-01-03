純天然活力飲品零點壹壹 1月中上市

2019年01月03日 08:57 工商 袁顥庭

秉持「天然成分萃取」，使用台灣本土香蕉、無農藥茶葉等天然成份，零點壹壹活力飲品將於1月中上市。零點壹壹邀請沈玉琳擔任代言人，記者會上分享體驗，「在飲酒、熬夜之後飲用，隔天依然精神奕奕！」

零點壹壹強調天然成分萃取，原料使用台灣本土特選香蕉、嚴選無農藥茶葉等天然成份，並且搭配獨家技術，推出活力飲品「零點壹壹茶」。香蕉中有氨基酸、並且從深層水中萃取出微量元素，增強體力。零點壹壹活力飲品成份天然、無防腐劑、零人工添加物。於TFDA認證食品檢驗單位與TAF認證實驗室做的食品安全檢驗報告中顯示，零點壹壹沒有重金屬、無添加西藥、無農藥殘留、無大腸桿菌、無塑化劑，符合現代人追求的天然、安心。

沈玉琳活力滿滿的形象成為產品最好的代言人，沈玉琳表示，最近趕跨年活動、尾牙場子，經常熬夜、喝酒、南北奔波，不過現在一天一瓶零點壹壹，每天都活力滿滿，也不會有宿醉。而且零點壹壹成份純天然，機轉也不同於其他提神飲料是借明天的精力，可以放心地喝。

零點壹壹生技股份有限公司董事長林芳綺表示，零點壹壹將於今年1月中推出，除了現有的烏龍茶口味之外，也將推出全新的咖啡口味，不同風味滿足消費者的需求。未來在全台300多家藥局和餐飲通路都可以買到，公司也正在和連鎖通路洽談當中，公司官方網站即將在1月中上線，消費者也可以在官網上購買。

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