昆凌曾想放棄周杰倫 他一個舉動認定「就是這個人」

2019年01月03日 09:09 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

昆凌和周杰倫結婚後，感情不減反增，家庭生活幸福美滿，事業也蒸蒸日上，可說是兩得意，不過她在和周杰倫交往期間，曾因為龐大輿論壓力，想過要放棄，跑去美國希望藉由時空距離拉開感情，不過才去3天，周杰倫就追過去，讓她當下就認定「就是這個人了。」

昆凌近日接受《VOGUE》雜誌專訪，坦言在和周杰倫交往時，是想過要放棄的，因為龐大輿論壓力讓她覺得煩，認為只是談感情，為什麼不能說，為什麼有那麼多不一樣的聲音，讓她覺得好像變成一件錯的事情，所以在猶豫是不是要放棄時，她跑去美國唸電影，沒想到才第3天周杰倫就追去了，「我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」

而昆凌認為結婚年紀不是問題，而是什麼時候遇到對的人，而她剛好覺得對了，就結婚了，平常喜歡惡作劇的她，整人對象連老公女兒都無倖免，會在女兒還小時，給她吃檸檬，看她皺起臉的表情，或是愚人節時，把保鮮膜包在馬桶上，想看看老公會不會被尿反彈噴到，但周杰倫早有防備，雖然沒成功，但也因為這些小事，讓生活變得更加有趣。

至於為什麼不公開孩子樣貌，她希望兒女的名字就是他們的名字，而不是被叫誰誰誰的兒子、女兒，像現在她被叫天王嫂，某個程度就失去自己名字，但這是她的選擇，不過她希望兒女有自己選擇權，因此等他們長大想公開時，就公開吧。

(中時電子報)