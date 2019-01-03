回應習近平「和平統一方案」柯P堅持五個互相、兩岸一家親

2019年01月03日 09:12 中時電子報 王子瑄 、中時 張潼 、中時

柯文哲直播

面對大陸國家主席習近平昨發表的《告台灣同胞書》四十週年談話，以及總統蔡英文否認「九二共識」的回應，台北市長柯文哲今受訪表達立場。直言最重要還是：「增強自己的實力。」對於吳澧培、彭明敏、李遠哲、高俊明四大獨老發公開信逼宮蔡英文，更笑稱：「這應該去問賴清德！」

柯文哲表示，能夠了解習近平立場，但我們仍堅持「五個互相」──互相交流、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。並引述陸委會見解，表示兩岸關係是中央職權，台北市長也不用講太多，都是以中央為基調再去調整。對於自己「兩岸一家親」說法所引發的質疑，柯也回應「兩岸一家親」非「政治層面」，而是釋出善意，為「城市交流層面」。

至於習近平拋出的「一國兩制」與 「九二共識」，柯認為這兩個皆非目前台灣主流民意可接受的，所以距離「心靈契合層面」還有一定距離。對於兩岸關係，柯P則主張應「善意增加交流，交流增加善意」。並稱「雙方有堅持，有堅持有僵局，有僵局更該交流才能突破僵局」。

針對「是否該停用九二共識」？柯表示，最重要還是「增強自己的實力」，並引用《孫子兵法》：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」指出若沒實力，也沒資格上國際談判桌上與他人叫牌。被問到「大陸若邀請會去談嗎？」柯笑稱：「不會是我吧！」認為當以交流勝過叫牌，叫囂是沒用的。

今日吳澧培、彭明敏、李遠哲、高俊明四位台獨大老發公開信逼宮蔡英文，柯文哲有何看法？柯笑稱：「這該去問賴清德！」記者提問：「為何要去問賴清德？」柯則回道：「不干我的事！」

(中時電子報)