MLB》耶誕節前夕長談5小時 國民仍盼哈波「回家」

2019年01月03日 09:15 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

2019年已經來臨，大聯盟各隊的春訓日期也越來越近，但「強打少年」哈波（Bryce Harper）的未來動向卻仍不明確，根據ESPN棒球記者Jeff Passan指出，近期哈波曾多次與國民球團會面，且消息來源更透露，哈波可能直到2月還維持自由球員身份。

相較哈波的狀況，另一位球星級自由球員馬恰多（Manny Machado）則已準備在白襪、費城人及洋基3隊之間做抉擇，且似乎很快就會簽合約。

至於哈波的近況，除被ESPN揭露多次與國民球團會面，華盛頓郵也曾報導，哈波的經紀團隊在耶誕節前夕曾與國民老闆樂納（Ted Lerner）碰面，且時間長達5小時，而樂納一家人、總管瑞佐(Mike Rizzo)都與哈波相當親近。

這個長達5小時的會面不代表會確認任何合約，但對於近期與哈波的接觸，國民不願評論也不願證實，不過從國民的動作看來，他們仍未放棄哈波。

除國民外，道奇雖有薪資及外野空間能容納哈波，但顯然沒有追求意願，小熊可能會卡在薪資數字，洋基則專注在馬恰多身上，且否認對哈波有興趣，目前看來只有白襪與費城人最有機會。

冬季會議後，國民曾表示，還沒關上與哈波的協商大門，瑞佐也曾說過：「他們知道我們在哪，我們提供10年3億美元的合約，不過看來波拉斯團隊可能還在找更好的。」

(中時電子報)