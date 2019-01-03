北市立委補選激戰 陳炳甫：不能小看柯家軍

國民黨立委參選人陳炳甫（右）3日接受廣播節目專訪，提出幼托、長照和捷運等3大政見。（POP撞新聞製作單位提供）

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台北市士林、大同立委「三腳督」，目前媒體民調藍綠參選人陳炳甫、何志偉各有領先。不過，陳炳甫3日接受廣播節目訪問時表示，不能小看代表「柯家軍」出征的陳思宇，因為從市長選舉來看，市長柯文哲在這2區都拿下超過4成的得票率。

陳炳甫今早接受專訪，被問到陳思宇在登記時暗酸對手是「連勝文們」，他強調，高雄市長韓國瑜在選舉時創下典範，陳思宇應記取教訓，雖然後來有調整腳步，但可惜調整不夠大，希望柯家軍也要有柯文哲在選舉時不口出惡言一樣的風範。

面對目前媒體公布民調，陳炳甫與何志偉各有領先，陳思宇雖然落後但也有小幅成長，陳炳甫說，他把民調當參考，因為投票率相對偏低，與實際行為脫勾，何志偉曾任士林、北投議員，在士林有表現，去年初也開始深耕大同區，陳思宇則和柯P一路曝光，民調恐怕會愈來愈高。

主持人提到若補選投票率不超過4成，總票數大概10萬票，誰先搶到4萬5000票誰就贏，柯文哲市長選舉在大同、士林開出來的票驚人，分別拿下46％、41％，在這兩個地方很強，不過，柯文哲不是陳思宇，陳思宇也不是柯文哲，但只要柯和陳直播、黏踢踢，讓2人對外的印象重疊，可見勝負似乎還沒有決定。

陳炳甫表示，他沒有小看陳思宇，接下來柯P會用不同方式幫陳，甚至塑造出「支持陳思宇就是支持柯P，陳當選就是柯未來總統之路」，引出柯網軍。最後就是柯P態度，一旦主帥呼喊，民兵就會出來，無法看出柯粉人數，但從市長選舉結果來看是非常驚人。

此外，談到進入國會的政見，陳炳甫端出3大牛肉，他說，希望公托由中央補助地方，讓國民教育往下延伸至5歲，可大幅減輕父母負擔，重新修正長照2.0法規制度，及加快民生汐止線興建，若民生社區居民不願設站，可採先蓋路線、後設站的模式進行。

(中時 )

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