蔡總統不接受九二共識 國台辦痛批：搞兩國論煽動兩岸對立

2019年01月03日 09:38 中時 藍孝威

大陸國台辦發言人馬曉光。(中時資料照 陳君碩攝)

蔡英文總統昨天下午舉行記者會，明確表示不接受九二共識和一國兩制。大陸國台辦發言人馬曉光今天（3日）上午9點發布新聞稿，痛斥蔡英文總統發表「兩國論」，煽動兩岸對立，是兩岸衝突的制造者，臺海和平穩定的破壞者，臺灣人民利益的加害者。

馬曉光表示，正當兩岸同胞隆重紀念告臺灣同胞書發表40周年，習近平總書記重要講話引發全體中華兒女熱烈反響和強烈共鳴之際，民進黨當局領導人蔡英文卻大放厥詞，赤裸裸地宣泄其兩國論分裂立場，違逆兩岸同胞改善發展兩岸關系的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。

馬曉光表示，九二共識是兩岸關系和平發展的共同政治基礎，其核心意涵是兩岸同屬一個中國，雙方均堅持一個中國原則。民進黨當局上臺以來，單方面破壞這一共同政治基礎，導致兩岸關係復雜嚴峻，臺灣同胞切身利益受到嚴重損害，「蔡英文的言論完全曝露了其頑固，堅持兩國論的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，臺海和平穩定的破壞者，臺灣人民利益的加害者。」

馬曉光表示。臺灣地區九合一選舉後，民進黨當局不思悔改，繼續在兩岸關係上推行對抗分裂路線，完全無視臺灣民衆要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的強烈願望，阻撓兩岸同胞在交流合作中走進，走穩，走好，只能自取其辱，絕不可能得逞。

馬曉光表示，實現祖國完全統一，是包括臺灣同胞在內的全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。一國兩制是照顧臺灣現實情況，維護臺灣同胞利益福祉，實現國家統一的最佳方式。兩岸統一的歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。在中華民族走向偉大復興進程中，兩岸同胞一定會共享國家統一和強盛的偉大榮光。

(中時 )