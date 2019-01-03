影》稱白冰冰代言高雄摧毀質感 丁允恭意外打臉蔡英文？

2019年01月03日 09:43 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／綜合報導、／影音編輯

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任1月份觀光大使，行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭PO文稱「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，引發爭議。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，丁允恭一席話打臉蔡英文，證明當初蔡英文稱中央地方合作並非真心。

行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭。(中時資料照)

對於高雄市在開始全力拚經濟拚觀光時，行政院副發言人卻跳出來直指白冰冰沒有質感。洪孟楷在臉書發文指出，中央沒有想辦法吸引外國遊客前來幫忙，還用這種潑冷水的方式來諷刺。更加諷刺的是，對比一個月前蔡英文親自打電話給韓國瑜祝賀當選，還在電話裡面大談以後中央跟地方要好好配合，「副發言人的行為打臉蔡英文，證明當初所言根本並非真心！」

洪孟楷認為，拚觀光有許多的面向，只要符合當地需求都可是城市的代言人，白冰冰知名度高，且親切感十足，在某些族群裡面更是大受歡迎，絲毫不輸國際巨星；高雄觀光大使也不會只有一位，邀請白冰冰擔任其中之一，「覺得這樣有不妥的人，說穿了是你的眼光跟心態才有問題」。

此外，洪說高雄市非常認真拚觀光，中央不幫忙就算了，還用酸言酸語冷嘲熱諷，這看在高雄人的眼裡難道就是蔡英文口中的好好配合？洪說行政院副發言人要好好說明，這樣發言到底是個人的精英主義作祟？還是代表蔡英文政府的整體意志？

「白冰冰可能是三十年前的周子瑜、周子瑜也可能是三十年後的白冰冰」。洪孟楷說若僅以現在的年紀或表現而抹煞過去的努力，未免太過膚淺，而丁的一席話透露蔡英文的中央地方合作根本並非真心。

(中時電子報)