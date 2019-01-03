澳洲乾熱受不了 F-35嬌貴可能頻脫隱形皮

2019年01月03日 10:09 中時電子報 楊幼蘭

F-35戰機飛抵澳洲

為了取代老舊的F/A-18戰機，澳洲豪砸170億美元（約5,210億台幣），採購了72架美國F-35戰機，如今坎培拉已陸續接收首批戰機。

澳洲皇家空軍去年12月11日讓率先接收的兩架F-35在紐卡索（Newcastle）附近的威廉鎮空軍基地（Williamtown air base）亮相。雖然接收F-35風光，但澳洲軍方擔心，由於當地氣候極度乾燥與炎熱，很可能讓F-35隱形塗層剝落。

據《科技日報》2日報導，中國國防科技大學時家明教授指出，F-35隱形塗料和其他材料共同的特性，就是在高速、高溫，高寒與高鹽等極端環境下，可能會發生缺損。

據統計，澳洲的荒漠、半荒漠占總面積比例約44%，比非洲更高，氣候十分乾燥。再加上F-35是超音速飛行，高速下空氣分子的摩擦對機體影響較大，飛機機翼等部位的塗料就比較容易脫落。

「但即便如此，並不是飛一次就得塗一次，也不是從頭到尾全部塗一次。」時家明說，隱形塗料十分精密，稍有刮痕，可能就會讓雷達偵測到戰鬥機的行蹤。因此，每逢維修時，會先檢測飛機隱形塗料的損傷或脫落部位，再像補刷油漆般，在這些部位補上塗料。

F-35戰機上隱形塗層

此外，F-35戰機在設計時，就考慮到要讓吸波材料具備隱形性能，並顧及要便於使用和維護。資料顯示，F-35吸波材料的研製目標，是讓戰機在整個壽命期內，基本上只需要目視檢查，並在發現損傷後快速維護。

而所謂的隱形技術，更精確地說是目標特徵信號控制或縮減技術。要讓戰機隱形，最重要的結合外形設計和吸波材料，以控制戰機的雷達散射截面積。外形技術對降低飛機的雷達散射截面積有顯著功效，而隱形材料在某些關鍵部位使用，能進一步降低雷達散射截面積。

時家明指出，F-35戰機採用特定的外形設計，大幅減小了雷達散射截面積，而在機身表面塗吸波材料更有助於隱形。

「吸波塗料通常由磁性金屬粉末和粘合劑構成，能吸收雷達波，讓反射的雷達波變得很弱，縮短雷達發現目標的距離，實現隱形功能。塗敷隱形材料後，F-35戰機的雷達反射截面積僅0.001平方米，相當於一個高爾夫球大小，一般雷達很難看見它。」

不過，全球能研製出高性能隱形塗料的國家屈指可數，至於塗料的配方更是核心機密。分析指出，美國戰機的隱形技術領先全球，新一代多用途超音速戰機以F-22和F-35為代表。

(中時電子報)