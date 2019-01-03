影》批蔡不能大破大立 吳澧培：不換個敢拚的總統 台灣會沉淪

影》批蔡不能大破大立 吳澧培：不換個敢拚的總統 台灣會沉淪
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中時電子報
／綜合報導　影音／
總統府資政吳澧培。（資料照,姚志平攝）

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等四人，今聯名發公開信，要求蔡不要參與2020年總統選戰，放棄連任、交出行政權，為政壇投下超級震撼彈！吳澧培稍早也表示，蔡不太可能會有大破大立，若不換一個強的、敢拚的總統，且有智慧有領導力的總統，「我擔心台灣會沉淪」。

吳澧培稍早召開記者會表示，他覺得人事是最大問題，所以在蔡英文就職三個月時，他曾告訴蔡英文若林全不下台，蔡英文沒有明天。「她沒有聽進去，我指的是林全們」。吳指出，她用了許多不適合的人在做，他也聽到在人事方面，行政院長的權限很少，主要是蔡總統答應才可以。

此外，吳澧培提及蔡英文的政策，他說經濟成長很好，但經濟分配不好，他曾跟蔡講過，要製造財富為全民共享，結果弱勢團體越來越糟糕、有錢更有錢。其他轉型正義或者黨產問題，「我想到婦聯會一千多億，一毛都拿不到，這不是無能是什麼」。吳也提及蔡英文把葉俊榮調到教育部，還搞了管中閔事件。吳澧培說越看越覺得不對，這是因為蔡英文人格特質，不是一天兩天就能改變，「她大概不行」。

選舉後蔡英文說要大破大立、要團結，吳澧培認為一點也看不出來，包括卑躬屈膝找柯文哲。他說種種事項讓他們覺得選後還是越來越跌，剩下選舉剩一年多，吳說蔡不太可能會有大破大立，這樣對她不好、對民進黨不好，對台灣更不好。因此，吳說如果不換一個強的、敢拚的總統，且有智慧有領導力的總統，「我擔心台灣會沉淪」。

(中時電子報)

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