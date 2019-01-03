綠議員批白冰冰沒資格代言高雄？網嗆：民進黨狗眼看人低

2019年01月03日 10:23 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜計畫推「名人行銷高雄」，元旦宣布將邀請資深藝人白冰冰擔任首發代言人。行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭則在臉書，暗諷白冰冰代言高雄「摧毀質感」；高雄市議員邱俊憲也在臉書發文標註丁允恭，質疑找白代言的「品質與格局」。網友則看不下去怒嗆，要民進黨不要狗眼看人低。

白冰冰自願免費為高雄代言，各界熱議。丁允恭首先發難，在臉書意有所指：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」此言引起軒然大波，不少名人與民眾皆認為丁失言。據《聯合報》報導，資深藝人劉福助更聲援白砲轟丁：「官職大就可以開口傷人嗎？你一句話就把演藝圈裡的資深藝人全傷到了，難道年紀大就該死？」並認為白不過拋磚引玉無薪代言一個月，痛批丁「根本是一個沒肚量的狗官」，要求丁出面道歉。

對此，民進黨高雄市議員邱俊憲隨後在臉書發文，並標註丁允恭：「適不適合代言這座城市，絕非以需要花費多少預算在這事上來評斷，『免費』不代表就不用接受公眾的評論，高雄市政府觀光局，特別是新任的觀光局長，請您說清楚，這就是您推動城市代言的品質與格局？？」

面對白冰冰成多民進黨大員攻擊目標，不少網友大抱不平。有網友怒嗆要民進黨「不要如此狗眼看人低」，也有網友表示：「真的很厭惡民進黨耶。這就是民進黨輸不起的格調」、「白冰冰有什麼不好為什麼不能當代言人，就因為知名度沒五月天高，不是當紅嗎？白冰冰在台灣也曾經紅極一時啊！」「請問當年請五月天代言花了多少錢又幫高雄帶來了多少經濟效益呢？」

有網友則對邱俊憲大表不滿：「高市議員不爽可以自掏腰包出大錢幫宣傳……如果做不到那就是只想唱衰，根本無心無意為高雄市民做事」、「乖乖繼續耍嘴皮子吧～這是你唯一在高雄當議員的功能」、「真的搞不懂一天到晚只會酸只會批評人家的人，到底為了高雄做了什麼？」「這個議員麻煩他也找一個，免費的藝人行銷高雄，大家說好不好，因為他也是高雄市議員，振興高雄經濟，不是他們更應該做的事嗎？」

對於白冰冰的過往與社會代表性，有網友認為：「她所歷經的事和她所做的事，堪稱是一位堅強的女性及母親。有什麼沒資格的。」

(中時電子報)