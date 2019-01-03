民雄鄉長何嘉恒當選無效首開庭 證人擠爆法庭

許能通為提訴民雄鄉長何嘉恒當選無效之案出庭。（廖素慧攝）

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民雄鄉長何嘉恒當選無效之案首開庭，數十位證人排隊報到。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒此次選舉以140票險勝而連任成功，但落選人許能通對他提出當選無效之訴，地方法院3日開庭，有近40位證人出庭，法庭爆棚，許能通說，提訴的理由是開票過程有重大瑕疵，造成對他不公。

許能通的委任律師嚴庚辰說，選務嚴重瑕疵，如被選務人員對有疑慮之票的認定或逕唱為對手的票，且此次廢票比歷屆選舉多，對許先生有不公之處，此外，票軌封條也不理想，因而主張有重新勘驗雙方得票數的必要。

許能通說，此次選舉共有45個投開票所，開票過程中不能派監票員，開票唱票人員是鄉長指派的工作人員，有些票蓋章在中間線上，直接唱給對手，對他有不公之處，支持者認為有勘驗票的必要，以釋對選務過程及選舉結果之疑慮。

何嘉恒未出庭，他的委任律師陳澤嘉表示，投開票所的主任監察員是公務機關指派，並非是鄉長個人指派，此外，保全證據當時無論是否有保管上的疏漏，其選票均不影響當初無效票之認定，因而主張不能作為重新驗票之證據。

無黨籍許能通於去年11月24日的九合一選舉中參選民雄鄉長，挑戰爭取連任的現任鄉長何嘉桓，選舉結果鄉長何嘉恒以140票險勝，許能通於去年12月間已向法院提出當選無效之訴，並封存票軌，法院今天開程序庭，傳喚約40名證人出庭。

(中時 )

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