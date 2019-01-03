葡萄王改標案 董座緩起訴繳千萬 胞姊背信遭起訴

2019年01月03日 10:46 中時 陳志賢

喧騰一時葡萄王生技涉嫌竄改產品效期案，台北地檢署今偵結，認定葡萄王董事長曾盛麟把靈芝王等產品改標，涉及詐欺等罪嫌，因曾盛麟及員工認罪，今早給予曾盛麟及7名員工緩起訴，另起訴一名陳姓業者，曾盛麟須繳交1000萬元給公庫。

另曾盛麟胞姊、葡萄王關係企業「葡眾企業」總經理曾美菁因涉及一起海外交易背信案，金額數千萬元，雖曾美菁事後將數千萬元還給葡眾公司，北檢今依背信等罪嫌起訴曾美菁，另3名員工獲緩起訴。

至於檢調另懷疑，葡眾2013年間向太子建設購入內湖辦公大樓時，一筆上千萬元仲介佣金流向疑與曾美菁有關。但北檢偵查後，認為曾美菁涉收回扣部分，罪嫌不足，另予不起訴。

葡萄王生技中午對此案發布聲明指出，產品改標事件是已離職陳姓主管主導，該公司所涉違規情事之主導者與決策者，並非現任董事長，惟現任董事長面對公司出現管理面問題願勇敢承擔、積極面對。事後已讓消費者退換貨並與相關廠商達成和解，公司營運正常，請消費者放心。

葡萄王生技涉嫌竄改產品效期案發生於2016年間，有內部員工向檢調匿名檢舉，指控葡萄王生技涉嫌長期竄改產品效期。北檢分案偵辦。

檢調調閱葡萄王集團內部文件「成品報廢報表」發現，自2012年開始，葡萄王就將靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、（5日窈窕）短期決戰等6樣產品，重新更改標籤，延長保存期限再對外販售，表上還提到「經營業處討論後，請將以下品項整理後於通路使用」，涉及改標後再重新分裝上架販售。檢調2016年12月30日約談葡萄王負責人曾盛麟後，諭令曾盛麟以200萬元交保。

2017年1月10日，檢調查出案外案，懷疑葡眾2013年間向太子建設購入內湖辦公大樓時，一筆上千萬元仲介佣金流向疑與曾美菁有關，二度搜索葡眾，訊後諭令葡眾總經理曾美菁300萬交保，並限制出境。

檢調偵辦期間，葡萄王負責人曾盛麟曾針對改標案，召開記者會表示外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。不過，事後曾盛麟認罪，檢方今天給予緩起訴，曾盛麟須繳1000萬處分金給公庫。

至於曾盛麟胞姊曾美菁，檢方認定她在葡眾海外交易案涉及背信，今天依背信罪嫌起訴。

葡萄王生技股份有限公司中午也對此案件的處分情形發出聲明如下：

1.產品改標事件係已離職陳姓主管所主導，本公司所涉違規情事之主導者與決策者，並非現任董事長，惟現任董事長面對公司出現管理面問題願勇敢承擔、積極面對。

2.本於保障消費者權益，本公司對於案發當時購買相關產品(晶識王跟UA3美纖菌)之消費者與客戶，已提供全面退換貨之服務，並與相關廠商達成和解，仍再次向消費者及社會大眾由衷表達歉意。

3.對於臺北地檢署作成緩起訴之處分，敬表尊重，葡萄王生技歷經此一事件，內部檢驗與庫存報廢等管理制度業已強化，戮力維護產品之品質並捍衛消費者之權益。

4.現任董事長曾盛麟自2014年11月7日起所進行一系列之內部改革，並成立跨部門之食品安全委員會，以維護本公司產品之安全性；產品獲得ISO22000、HACCP等國內外嚴格之食品安全認證等，敬請消費者安心。

5.至於葡眾的部分，相關案件係屬葡眾總經理個人行為，旗下子公司葡眾一貫秉持尊重司法，並將全力配合後續案件審理。公司目前營運一切正常。

6.針對過往公司內部治理之疏漏，本公司再次表示遺憾及歉意，也願承擔一切法律上之責任；公司一路以來始終秉持以消費者權益為優先考量，未來將加強公司內部管理及精進產品製程，持續為社會大眾提供服務。

(中時 )