NBA》林書豪再當犧牲品 老鷹逆轉不成變慘敗

2019年01月03日 10:32 中時電子報 黃及人

get 🆙 Dre pic.twitter.com/HMoZha5dpK — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月3日

原本林書豪第3節替補幫助老鷹追上，卻因老鷹教練皮爾斯的嚴重不信任，末節仍讓崔楊先打，卻遭地主巫師打出誇張20比4的收尾攻勢，就算皮爾斯趕緊換豪哥救火也來不及，老鷹最後以98比114不敵巫師，吞下本季第26敗。

雙方打完上半場，老鷹仍以53比64落後地主巫師，幸好林書豪第3節替補上場之後，除了連罰帶投接連拿下5分，更用助攻與抄截幫助老鷹逐漸追上，甚至縮小雙方差距到1分，前3節結束，老鷹追到84比88，比賽勝負還很難說。

老鷹末節甚至追成94比94平手，可惜巫師隨即靠著畢爾、傑夫格林各1顆三分球，打出8比0重新拉開，眼見大勢不妙，老鷹總教練皮爾斯只好無奈趕緊換上林書豪，卻無法阻擋巫師早已打起的氣勢，老鷹終場就以16分之差慘敗。

林書豪替補打了20分鐘，貢獻8分、5助攻、2籃板與3抄截，更重要的是，他是老鷹全隊唯一場上正負值為正的球員(+5)，反觀崔楊打了28分鐘，拿5分、9助攻與3籃板，更有全隊最高的4失誤，以及全隊最差的場上正負值(-19)。

這也是林書豪本季待在老鷹的無奈之處，因為皮爾斯根本不肯信任他，更只想配合球團高層培養新秀的擺爛心理，所以就算先發後衛貝茲摩3日腳踝扭傷缺陣，皮爾斯根本不考慮讓豪哥先發，反而是讓菜鳥後衛胡爾特上場先發磨練。

(中時電子報)