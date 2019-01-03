很重要說三次！美代理防長上任 要求緊盯大陸

新上任的美國代理國防部長夏納翰在就任首日，就向同僚再三強調要關注中國大陸。（美聯社）

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中時電子報

即使外界聚焦美軍撤出伊拉克與阿富汗裁軍，新上任的美國代理國防部長夏納翰執掌五角大廈的首日就告訴同僚，他將中國大陸視優先關注事項，並再三強調「要牢記中國、中國、中國」。

新上任的美國代理國防部長夏納翰在就任首日，就向同僚再三強調要關注中國大陸。

前任國防部長馬提斯（Jim Mattis）因與總統川普意見相左請辭後，副部長夏納翰（Patrick Shanahan）元旦開始擔任代理部長。根據《南華早報》3日報導，夏納翰要求五角大廈官員們聚焦在俄羅斯及中國大陸間「大國競爭」之下美國國防戰略。一名匿名國防部官員透露，「我們專注在目前進行的軍事行動，夏納翰代理部長則告訴整個團隊，要牢記中國、中國、中國。」

關於當前美國防戰略是否有所改變，夏納翰1日在推特上推文表示，「在2019年，國防戰略仍將是我們的指引。美國的軍力仍是我們的關注焦點」。根據前任防長馬提斯去年發布的美國國防戰略中，視中國大陸為「持續追求軍事現代化，使其近期成為印太地區霸權地位的戰略競爭者，未來取代美國在全球領導地位」，「國防戰略中最為重要的目標是，將美軍與中俄兩強權之間關係建立於透明與非侵略性的道路上」。

報導指出，去年二月夏納翰也曾提關於與中俄長期競爭的觀點，表示「我們的戰略是要如何強化美國競爭力」、強調與中俄之間「就是競爭，沒有所謂公平競爭」，暗指兩強對美進行軍事與經濟間諜活動。

夏納翰曾任職波音公司（Boeing）超過30年，自2017年7月起出任國防部副部長，未曾從軍。他上任後首先要處理的議題自然是執行川普撤軍敘利亞政策，研議如何以及需多久將約2千多名美軍撤離。

目前還不清楚夏納翰會擔任代理部長多久，但川普與馬提斯不歡而散後，要找到能夠獲得參議院同意的接替人選恐怕相當困難。

(中時電子報)

文章來源：‘China, China, China’: Trump’s new Pentagon chief Patrick Shanahan sets US defence priorities

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