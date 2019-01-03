30億豪門媳曝遭婆婆數落脫線 「做這事」慘遭社會局關切

2019年01月03日 10:36 中時電子報 吳品瑤

外型甜美可人、有「小林志玲」封號的女星馮媛甄，2015年樂嫁出身霧峰林家、身家30億的「台灣車神」林帛亨，去年2月生下女兒「001」，近來她帶著寶貝女兒接受《嬰兒與母親》專訪，竟自曝遭婆婆數落太脫線，深怕夫妻倆哪一天沒把孩子帶回家，還因為坐月子過得太舒爽，忘了幫女兒報戶口，晚到連社會局都表示要登門關切。

馮媛甄表示從懷孕時就多次把提款卡密碼記錯，導致三張卡都鎖卡，她因此被老公笑健忘，沒想到老公出國領錢竟然拿了錢忘記帶走提款卡，只好掛失，還有一次是夫妻倆一起健忘，兩人去便利商店領錢，再度拿錢忘了卡片，所幸最後找回提款卡，馮媛甄後來把這些事情告訴婆婆，婆婆數落夫妻倆太脫線，還念兒子「你又沒懷孕，怎麼連你都這麼健忘！」，擔心這對健忘夫妻哪天出門會忘了把小孩帶回家，結果婆婆某次下樓找管理員領包裹，只記得把東西拿回家，竟然把狗留在管理員那裡，證明一家一個樣！馮媛甄笑說全家都脫線，為避免不慎把小孩忘在外面，「已經買好防走失牽繩了，以防萬一」。

馮媛甄還透露，自己產後在月子中心住了一個月，之後回家婆婆又幫她做了一個月月子，她每天吃吃喝喝很是愜意，直到某天接到社會局的電話，詢問她是不是2月14日生了一個小孩？還有點為難地表示：「因為您都沒有報戶口，如果再不報戶口，我們要派人去關切一下小孩過得好不好」，讓她驚呆，隔天才趕緊去給孩子報戶口，創下脫線紀錄！

(中時電子報)