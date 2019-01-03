淡江學者張五岳：兩岸領導人 應堅持「兩個避免」

2019年01月03日 10:46 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸國家主席習近平昨在《告台同胞書》四十周年講話上，提出五條論述，為往後大陸對台政策定調，對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，值此之際，兩岸當局兩條平行線式毫無交集的對話，兩岸領導人當務之急更應盡力避免「誤判」，做好危機管控，避免「兩岸關係擦槍走火」。

據《經濟日報》專訪報導，張五岳說，40年後的今天，習近平以最高規格方式舉行大會，並發表了就任國家主席後第24次涉及對台談話，所述內容也是其來有自，一方面是在高舉習近平新時代中國特色的對台大政方針，另一方面當前兩岸關係低迷、美台關係升溫、美中關係惡化，台灣九合一選舉後藍、綠政治板塊大位移，如何舉起大旗，逐步推動兩岸和平統一的實踐，值得關注。

值得注意的是，習近平鄭重倡議「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

張五岳認為，此雖為中共當局首次觸及的議題，旨在針對統一前兩岸如何共議規劃設計。但就政治現實來說，短期內具體推動的難度頗高；至於最後強調「堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識」云云，則可視為是向美方喊話。

他說，回顧台灣，蔡英文總統在近日二次談話中也做出清楚表述，但整體而言，兩岸領導人都是各自針對內部與國際社會宣示立場，對於縮小彼此認知差距未有明顯助益。

張五岳強調，2020年總統、立委大選即將接踵而至，相較於地方縣市首長選戰，兩岸議題勢必成為主軸。面對當前的局勢變化，兩岸交流是否可以打開機會之窗，或是在藍綠對立下遭受池魚之殃，將是後續觀察重點。

(中時電子報)