防腹部長脂肪 這3類碳水化合物一定要吃

2019年01月03日 11:01 中時電子報 戴安瑋

蔬菜、穀物與水果都是由碳水化合物所構成，但現代加工食品讓民眾攝取這些纖維的數量減少，甚至不足，恐會錯失6大好處，包括預防對糖分產生渴望、纖維能遏止食欲、防止腹部形成脂肪等外，體重也會增加，建議多吃這些天然的碳水化合物。

根據方言文化出版《解除每天毒害健康讓你變胖的「糖毒危機」》一書，作者為巷大衛．辛振可, 史蒂芬．培林。書中指出，纖維是維持人體平衡的重點營養素；纖維是一種碳水化合物，蔬菜、穀物與水果都是碳水化合物所構成。纖維和糖、澱粉不一樣，纖維會在消化道裡維持完整，對身體有益。

但現代加工食品讓人食用纖維數量減少，缺乏纖維，會錯失6大好處，好處一是預防對糖分產生渴望方面，可溶性纖維（如蘋果果肉）會在消化系統裡變成黏稠的糊狀物，這種糊狀物會減緩食物通過消化道的速度，延長飽足感。

好處二是纖維能遏止食欲方面，2014年倫敦帝國學院科學家發現了一種抑制食欲的分子，叫做醋酸鹽，會刺激下視丘對神經元放電，神經元即會發出停止進食的訊號；好處三是在防止腹部形成脂肪，多攝取纖維能減輕肝臟與胰臟受到損傷，更不會因此累積脂肪；好處四至六分別是可降低心血管疾病風險、延長飽足感及擁有最大的飲食彈性空間。

南卡羅來納大學做過一項研究，他們讓平均每天攝取16.6公克纖維的受試者增加纖維攝取量到28.4公克，其中一組的纖維來自豆類，另一組來自蔬果和全穀物。四個星期後，兩組受試者減輕的體重相同，都是平均每人1.3公斤。兩組受試者都表示飢餓感減少，飽足感增加。除了增加纖維攝取量外，他們都沒有運動，也沒有採取任何減重手段。

無論你攝取的纖維來自什麼樣的食物，只要是蔬菜、穀物與水果等天然食物就可以。

(中時電子報)