高雄力推「鳳飛飛日」桃園人酸：連文化財也搶！

2019年01月03日 11:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜拚觀光！高市將訂鳳飛飛日。(中天新聞提供)

高雄拚觀光不斷出招，將鎖定與高雄有淵源的鳳飛飛，訂定紀念日結合觀光辦活動，把高雄推銷出去。對於高雄搶先一步紀念鳳飛飛，桃園市政府表示樂觀其成，但鳳飛飛出生地大溪民眾卻有些吃味，「高雄市很奇怪，連文化財都要搶」。挺韓網友則說，鳳飛飛又不是桃園的私有財，何必小鼻子小眼睛。

高雄市政府觀光局與民政局宣布，將1月3日訂為「鳳飛飛日」，未來每年在鳳飛飛的生日及忌日，都將舉辦活動，並推出套裝行程，吸引國內外粉絲到高雄旅遊。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，鳳飛飛與高雄有很深的情感連結，台灣經濟起飛的1970到1990年代，鳳飛飛的歌曲在高雄加工區大街小巷傳唱，許多作業員都是鳳迷。1月3日是鳳飛飛的忌日，高雄預定8月20日舉行追憶鳳飛飛紀念活動，屆時會邀請鳳飛飛兒子出席活動。

高雄市民政局長曹桓榮說，除了「名人紀念日」，也會規畫「名人巷」，舉凡名人居住過的地點、喜歡的小吃、登台表演的地方，未來會連結成為各區的特色，讓觀光客透過名人認識高雄。

桃園市政府文化局長莊秀美表示，桃園曾多次舉辦紀念活動，也將設立鳳飛飛紀念館，歡迎高雄和全台鳳迷一起到大溪緬懷鳳飛飛。不過大溪民眾聽聞消息，不少人都表示很「不可思議」，紛紛表示「高雄市很奇怪」，不能發展自己的文化嗎，連文化財都要搶。

挺韓網友表示，「鳳飛飛又不是你們桃園的私有財」、「我支持高雄設鳳飛飛節，她屬於全台灣人的」、「鳳飛飛對高雄楠梓意義非常」、「桃園人小鼻子小眼睛？」、「高雄有辦過布袋戲節，為何發源地雲林不會出來抗議」。

(中時電子報)