影》每天走一萬步運動 退休男仍得心肌梗塞

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科團隊合力搶救心肌梗塞的廖姓男子。（徐養齡翻攝）

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新竹1名67歲廖姓男子日前開車到高鐵站，途中突然胸悶頭暈、冷汗直流，趕緊停車到超商求助，送醫後確診為心肌梗塞，緊急進行心導管手術救回性命，廖男術後指他每天走1萬步運動，身體狀況不錯，但近來抽菸又熬夜，不料沒多久就發病。

中國醫藥大學新竹附設醫院心導室主任陳業鵬說，醫療團隊緊急為廖男打通1條完全阻塞的血管，置入支架，在團隊的努力下總算成功挽救寶貴性命。

廖男說，上月29日他開車到竹北高鐵站，途經文興路時突然感到百般不適，原以為只是肚子痛，到附近超商借廁所，不料上完更不舒服，全身冒冷汗且感覺暈眩，趕緊請身旁國中生幫忙打119求救。

醫療團隊分析，廖男有糖尿病、年齡、抽菸等3個因子，心肌梗塞病人除了定期檢查和按時服藥外，也應採低脂肪、低膽固醇、低鹽、高纖維的飲食，並控制血糖、血壓穩定和體重，特別是要戒菸，並注意保暖。

廖說，平時他每天要走1萬步運動，身體維持得不錯，之前曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也沒太在意，近半個月因常常熬夜，生活作息不正常，發病前1晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，不料隔天就發病。

陳業鵬呼籲，心肌梗塞需在短時間內就醫，若出現胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，應儘速就醫。

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(中時 )

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