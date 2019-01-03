影》每天走一萬步運動 退休男仍得心肌梗塞

2019年01月03日 11:23 中時 徐養齡 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

新竹1名67歲廖姓男子日前開車到高鐵站，途中突然胸悶頭暈、冷汗直流，趕緊停車到超商求助，送醫後確診為心肌梗塞，緊急進行心導管手術救回性命，廖男術後指他每天走1萬步運動，身體狀況不錯，但近來抽菸又熬夜，不料沒多久就發病。

中國醫藥大學新竹附設醫院心導室主任陳業鵬說，醫療團隊緊急為廖男打通1條完全阻塞的血管，置入支架，在團隊的努力下總算成功挽救寶貴性命。

廖男說，上月29日他開車到竹北高鐵站，途經文興路時突然感到百般不適，原以為只是肚子痛，到附近超商借廁所，不料上完更不舒服，全身冒冷汗且感覺暈眩，趕緊請身旁國中生幫忙打119求救。

醫療團隊分析，廖男有糖尿病、年齡、抽菸等3個因子，心肌梗塞病人除了定期檢查和按時服藥外，也應採低脂肪、低膽固醇、低鹽、高纖維的飲食，並控制血糖、血壓穩定和體重，特別是要戒菸，並注意保暖。

廖說，平時他每天要走1萬步運動，身體維持得不錯，之前曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也沒太在意，近半個月因常常熬夜，生活作息不正常，發病前1晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，不料隔天就發病。

陳業鵬呼籲，心肌梗塞需在短時間內就醫，若出現胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，應儘速就醫。

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(中時 )