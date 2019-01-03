花博葫蘆墩園區 1／7換檔展出「水景式庭園競賽」

花博葫蘆墩園區「可食性庭園競賽」，金獎主題「俯拾即是，就地取材」！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

花博豐原葫蘆墩園區第二區規畫5檔短期庭園競賽，開展至今吸引許多對園藝、植栽有興趣的民眾參觀。目前第2檔次「可食性庭園競賽」展示食用作物兼具生活應用與觀賞的功能，將於1月6日落幕；7日起至13日進行撤換展，14日起推出第3檔「水景式庭園競賽」，歡迎踴躍前往欣賞。

教育局指出，第2檔「可食性庭園競賽」，選用食用作物取代純觀賞性植栽，以景觀手法進行整合性設計，運用植栽或人工設置；以不同的工法、型式、植栽配置等技巧來符合主題性，兼具生活應用與觀賞功能。

「可食性庭園競賽」共有16個國內園藝景觀相關業者及學校等團體共同參與，展覽時間至1月6日，請民眾把握時間，欣賞趣味又美觀的可食性庭園，瞭解各種蔬果結合景觀美學的應用，從中攫取靈感學習可行方式，創造屬於自己的特色菜園。

第3檔「水景式庭園競賽」響應葫蘆墩公園水岸花都的展覽主軸，展期從1月14日至2月10日；邀集國內園藝景觀、造園、花藝等相關業者與學校團體等共同佈展，運用水、植栽及創意手法進行景觀綠美化，創造兼具生活化、休憩、觀賞的庭園。

教育局強調，為能讓民眾欣賞更多不一樣的庭園造景及優質化的花博展覽，豐原葫蘆墩公園第二區「水景式庭園競賽」預計於1月7日至13日進行撤換展；撤換展期間施工車輛及施工人員將會於展區出入，請留意安全，造成不便敬請見諒。

(中時 )

影》每天走一萬步運動 退休男仍… 區域職業試探中心 提供國中小學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。