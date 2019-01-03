花博葫蘆墩園區 1／7換檔展出「水景式庭園競賽」

2019年01月03日 11:20 中時 陳世宗

花博豐原葫蘆墩園區第二區規畫5檔短期庭園競賽，開展至今吸引許多對園藝、植栽有興趣的民眾參觀。目前第2檔次「可食性庭園競賽」展示食用作物兼具生活應用與觀賞的功能，將於1月6日落幕；7日起至13日進行撤換展，14日起推出第3檔「水景式庭園競賽」，歡迎踴躍前往欣賞。

教育局指出，第2檔「可食性庭園競賽」，選用食用作物取代純觀賞性植栽，以景觀手法進行整合性設計，運用植栽或人工設置；以不同的工法、型式、植栽配置等技巧來符合主題性，兼具生活應用與觀賞功能。

「可食性庭園競賽」共有16個國內園藝景觀相關業者及學校等團體共同參與，展覽時間至1月6日，請民眾把握時間，欣賞趣味又美觀的可食性庭園，瞭解各種蔬果結合景觀美學的應用，從中攫取靈感學習可行方式，創造屬於自己的特色菜園。

第3檔「水景式庭園競賽」響應葫蘆墩公園水岸花都的展覽主軸，展期從1月14日至2月10日；邀集國內園藝景觀、造園、花藝等相關業者與學校團體等共同佈展，運用水、植栽及創意手法進行景觀綠美化，創造兼具生活化、休憩、觀賞的庭園。

教育局強調，為能讓民眾欣賞更多不一樣的庭園造景及優質化的花博展覽，豐原葫蘆墩公園第二區「水景式庭園競賽」預計於1月7日至13日進行撤換展；撤換展期間施工車輛及施工人員將會於展區出入，請留意安全，造成不便敬請見諒。

(中時 )