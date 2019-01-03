娶媳卻笑不出來 銀行攔阻詐騙保住阿嬤68萬養老金

2019年01月03日 11:30 中時 吳岳修

年關將屆，詐騙集團開始蠢蠢欲動，新北市淡水區70歲陳姓老婦人日前接獲「假檢警真詐騙」電話，要求將帳戶內存款交付監管，陳婦趕赴銀行提領鉅款，行員發現陳婦宣稱娶媳卻面有憂容，懷疑遭遇詐騙報警勸阻，成功保住陳婦68萬元退休養老金。

警方調查，陳姓婦人日前前往淡水第一信用合作社總社，要求提領帳戶內所有現金68萬多元，陳姓女行員依規定關懷提問，陳婦宣稱「兒子娶媳婦辦喜宴用」，但機警的行員發現，陳婦面帶憂愁，毫無聚媳歡喜之情，且在銀行內頻接手機，對話內容一再確認帳戶及金額，直覺可能遭遇詐騙，暗中拖延付款程序，並報警協助。

淡水警分局中山路派出所接獲報案電話，警員鍾鎮嶽及沈志權趕到現場，與銀行行員一同勸阻陳婦領款，經過警方勸說，陳婦才稱在家中接獲「檢察官來電」，宣稱她的帳戶涉及洗錢案件，要求監管她的存款，等案件釐清後再歸還。

警方除告知應為詐騙電話外，同時協助打電話給陳婦兒子，經過兒子規勸後，陳婦才相信自已差點遭詐騙，痛罵詐騙集團「么壽，連阿嬤的錢都麥騙」。

警方再次提醒，接到任何要求領款、匯款的電話，不管對方提出理由是什麼，尤其是提到詐騙關鍵字「檢察官辦案」、「監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「購物解除分期付款」等，都是詐騙集團慣用技倆，民眾一定要謹遵「一聽、二掛、三查」步驟查證，或打110、165等反詐騙專線詢問。

(中時 )