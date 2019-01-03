蔡習過招 韓國瑜拋「2個不能懷疑」 點出爭執關鍵！

2019年01月03日 11:13 中時 林宏聰

對於大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年談話，總統蔡英文否認「九二共識」，高雄市長韓國瑜雖強調他的立場不適合表述太多，但仍拋出2個「不能懷疑」，包括不能懷疑共產黨必須收復台灣的決心、及不能懷疑台灣人民追求民主自由的決心，似乎藉此提醒中央認清困難處境，「而不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考」。

韓國瑜3日上午拜訪高雄市農會理事長蕭漢俊，會前接受訪問，媒體問他對於習近平告台灣同胞書及蔡英文總統回覆所引發的兩岸關係思考，他回答說，這是中央層次的事務，以高雄市長的角色跟職務，當前最重要的是「貨出去、人進來」，針對習、蔡的發言，「我這位子不適合表述太多！」

但他說，兩岸問題是中華民國未來發展至關重要的，衝擊國防、內政、交通、外交、教育、法務，每個部會都受影響，從事政治的人若看不清楚這問題，是非常危險的。

韓國瑜強調，「九二共識」是現階段國民黨發展兩岸關係非常重要的軸線，主要在「一中各表」4字，我們是中華民國，對岸是中華人民共和國，國民黨立場很清楚接受九二共識，中華民國在台澎金馬有自己的生活方式、體制，所以堅持九二共識是緩和兩岸、發展交流的「定海神針」，若拋棄這個，會讓兩岸進入不可測知的變數。

媒體問他，在習近平、蔡英文之間會支持誰？韓國瑜先直言「這問題非常尖銳」，然後停留5秒整理思緒後再補充說，很多政治人物表述兩岸問題是「滑過去的」，沒講得非常露骨、透徹，但在台灣天空上有2個「不要懷疑」：你可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但不能懷疑「共產黨必須收復台灣的決心」，第二不能懷疑「台灣人民追求民主自由的決心」。

他說，現在這2個懷疑不斷在碰撞、磨合、轉化、消長，我們參與政治活動，根站在台灣土地上，如何小心翼翼處理這個關係，這對台灣人民來講是生死大事，是我們整個台灣人民能否繼續過著民主自由富庶生活很重要的基礎。

韓國瑜強調，所以他拋出2個不要懷疑，讓所有政治活動者及廣大人民思考，今天我們處境多們困難，不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考，這是2300萬台澎金馬人民必須真正面對的，所以為何習近平拋出來的告台灣同胞40周年、以及蔡英文的回覆這麼多人關心，就是因為台灣上空有這2個思潮不停碰撞，「但我沒有解答，要提出來讓大家共同思考」。

他表示，台灣不光是面對這麼艱難的處境，又要讓人民生活過得更好，是難上加難；他當高雄市長，必須為280萬市民謀求更好生活，希望廣大市民做韓國瑜的後盾，一起發展經濟、教育下一代。

(中時 )