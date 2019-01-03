區域職業試探中心 提供國中小學生職場體驗

2019年01月03日 11:18 中時 林志成

為提供國中小學生的職業試探及興趣探索的機會，教育部自105學年度起協助各直轄市及縣（市）政府在國中建置「區域職業試探與體驗示範中心」，今年寒假共有23所職探中心提供寒假營隊課程活動，提供轄內國中小學生報名參加，其中6所均已額滿，目前尚有17所職探中心仍有名額。

教育部國教署為落實《技術及職業教育法》規定，提供國中小學生對職業與工作世界的認識，在各縣市許多國中建置「區域職業試探與體驗示範中心」。

其中，屏東縣的中正國中在寒假期間開辦2-3梯次的手作胸章、帆布袋設計及點心餐飲製作等課程，提供國小學生認識設計及餐點製作相關課程；彰化縣彰安國中規畫了設計群的「玩皮世界」的皮雕課程，大同國則提供4天的活動，安排了跟化工職群相關的薰衣草乳液製作及福袋吊飾、環保杯提袋製作等設計職群的活動，提供縣內國小學生充實多樣的寒假營隊活動。

台南市的六甲國中除了開辦陶製燭台及杏仁瓦片點心製作等課程外，也規畫帶領國小學生認識地方產業的家具業及職訓中心，讓國小學生更深入了解臺南的地方產業；高雄市龍華國中及前鎮國中則分別規畫了電機電子群相關的光電課程及海事職群的虱目魚傳奇，讓國小學生認識電機電子及海事的職業世界。

教育部表示，國中區域職業試探與體驗示範中心在今年的1至2月寒假期間規畫了超過100梯次以上，3000個以上的多元職業試探活動機會，期待以不同的職場體驗活動，提供國中小學生更豐富的的寒假生活！未來陸續有更多的職探中心建置完成，將提供國中小學生更多元職業試探及體驗活動的機會。

(中時 )