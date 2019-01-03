中國台灣網批：「蔡英文的兩岸題 答錯了！」

2019年01月03日 11:45 中時 藍孝威

大陸官媒「中國台灣網」今天（3日）刊出一篇特約作者且十的評論文章，題為「蔡英文的兩岸題，答錯了！」指蔡英文在新年談話中用「四個必須」論述其兩岸立場、編織「三道網」來阻擋兩岸地方交流，表現出堅定的台獨立場、僵硬的兩岸政策和為兩岸交流設障的決心，令兩岸失望。

評論認為，蔡英文的新年講話，首先是講給「獨派」聽的。民進黨慘敗，「獨派」掀起一片「倒蔡」之聲，要蔡英文放棄2020年連任的呼聲四起，民進黨黨內最大的派系新潮流也準備棄她而去。這時要保住基本盤，就必須靠近「獨派」取暖。蔡英文這篇講話，既是自身「台獨」立場的本能反應，又是精於算計的回歸「獨派」的敲門磚。

二是講給美國聽的。這次選舉承認「九二共識」的國民黨一舉奪下大半縣市，台灣民眾要求民進黨檢討兩岸政策的聲音不絕於耳。在陸美關係出現重大變化的今天，美國需要民進黨蔡英文當局配合打「台灣牌」，當然不希望民進黨改變兩岸政策。

選前，美國積極介入選舉、支持民進黨，選後又多方安撫，為蔡英文民進黨當局撐腰，就在2018年的最後一天，美國總統川普不顧大陸強烈反對，簽署《亞洲再保證倡議法》，把台灣納入印太戰略，重申美國對台安全承諾、支持定期對台軍售。「蔡英文當然要給主子表忠心啦。」

三是講給國民黨執政的縣市長聽的。蔡英文明白，在她剩下的一年多執政時間裡，藍營執政縣市及白色力量執政的台北市，將壓迫她的兩岸政策，限縮她的施政空間。這次講話就是要奪回島內兩岸關係的話語權，防止被地方邊緣化。

四是宣示兩岸政策將是2020年選舉的主軸。蔡英文知道要爭取民進黨內2020連任提名，離不開「獨派」的支持，離不開美國的加持。這樣，她也失去了調整兩岸政策、改善兩岸關係的空間。而兩岸關係不好，台灣經濟民生就不可能得到根本改善。通過發展經濟改善民生爭取連任這條路就走不通了。

評論認為，蔡英文手中剩下的牌，只能是用「統獨」操弄族群對立，用「國安」「主權」「尊嚴」來鼓惑人心。所以，在兩岸關係上設障，阻止藍營縣市與大陸交流，使國民黨不能從兩岸關係改善中得分，才是蔡英文下步兩岸政策的真面目。

(中時 )