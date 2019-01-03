4大獨老逼宮蔡英文 「宅神」朱學恒轟：噁心！

李遠哲（左起）、高俊明、彭明敏、吳澧培，4人今聯名發出公開信，要求總統蔡英文放棄連任、交出政權。（中時資料照）

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中時電子報

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲4人，今（3日）聯名發公開信，要求總統蔡英文「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。對此，「宅神」朱學恒表示，他不喜歡蔡英文，但對「4老獨」更感到噁心；更諷刺說，這幾個加起來超過350歲的老獨派，「民主課程是跟狗學的嗎？」。

吳澧培84歲、彭明敏95歲、高俊明牧師89歲、李遠哲82歲，加起來整整350歲。這4人今天聯名發表「致蔡總統的公開信—敬請不要參選連任」，呼籲蔡英文：第一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

「宅神」朱學恒在臉書發文表示，「我不喜歡蔡英文，但我對於四個老獨派只出一張嘴就想逼民選總統放棄行政權更感到噁心。這幾個加起來超過三百五十歲的老獨派民主課程是跟狗學的嗎？」

網友也紛紛回應「四個老巨嬰無誤」、「有這種老人真他X的台湾不幸」、「這幾隻老人 真的獨了 要打了 他們絕對跑第一 回美國日本躲遠遠」、「又不是幾千年前的羅馬元老院，什麼都要聽你們這群老不死的，還真以為是貴族，要誰有權就有權，要誰滾就讓誰滾，台灣四大噁人!」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所

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