影》紐約時報警告 千萬別吃這款「澱粉炸彈」血管恐爆光

紐約時報警告 千萬別吃這「澱粉炸彈」血管恐爆光(達志/shutterstock)

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中時電子報
、影音編輯／

到速食店、美式餐廳吃飯，不免俗地會點一份薯條來吃，尤其是剛炸好的薯條最令人欲罷不能。但美國卻有報導說，千萬別吃炸薯條，因為研究顯示「經常食用油炸馬鈴薯，與死亡風險增加有關」。對此，公共衛生學院流行病學和營養學系教授Eric Rimm，稱薯條為「澱粉炸彈」，並建議大家少吃為妙。

美研究：每週吃2次薯條　死亡率高1倍

《紐約時報》報導，Eric Rimm表示，馬鈴薯位於蔬菜底部，缺乏綠色蔬菜中的營養素。加上食用馬鈴薯時會去皮，也就是把最後的營養成分去掉，接著切片油炸，加上鹽、奶酪、辣椒或肉醬等調味，讓馬鈴薯變為澱粉炸彈，破壞健康。

《美國臨床營養學期刊》的研究指出，馬鈴薯會讓血糖飆高，增加肥胖，糖尿病和心血管疾病的風險。研究結果發現，每週吃兩到三次炸薯條的人與沒吃薯條的民眾相比，死亡風險更高。

該研究其中一位作者，意大利帕多瓦的Nicola Veronese博士說道，美國人吃炸薯條的數量與其他國家相比讓他感到無比驚訝。根據美國農業部統計，馬鈴薯是全美銷售第一的蔬菜，平均每年吃掉115.6磅的馬鈴薯，其中有三分之二是炸薯條、薯片和其他冷凍、加工的馬鈴薯製品。

對於美國人對薯條的喜愛，讓Eric Rimm博士感嘆，「這個國家太糟糕了，大家都會因為三高而亡。」

(中時電子報)

文章來源：nytimes

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