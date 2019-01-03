獨派逼宮爆2大恐怖後果 綠分裂、小英連任無望

蔡英文總統(資料照)

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中時電子報
整理報導
統獨同時出手，蔡英文氣數已盡！

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等四人，今天公開表態逼宮總統蔡英文，要蔡英文「放棄連任」、「交出行政權」。媒體人唐湘龍、陳鳳馨均認為，這絕對是今天政壇震撼彈；獨派公開信預告兩件事即將發生：綠營會分裂、蔡總統不會連任成功外；更直接對蔡英文恐嚇，超狠！

唐湘龍、陳鳳馨在正經龍鳳配直播中表示，公開信確定賴清德不會留下，要求下任行政院長，全權組閣，小英當看守總統；唐湘龍說，信中也預告綠營分裂、小英不會當選兩件事：公開信曝光後，民進黨一定會有人跟進表態，反英派一定會出現。觀察的時間點有二：1.閣揆賴清德何時請辭(約1/11日)，及賴離開的姿態強硬程度；2.民進黨黨主席選舉，「挺英」的卓榮泰與「反英」的游盈隆誰勝出？黨內「孤鳥」游盈隆是否在公開信發表後，獲得獨派支持勝選？

唐湘龍指出，公開信「您當然可以一意孤行，繼續做連任大夢。那麼我們可以斷言，綠營中一定有人起而爭鋒，屆時我們不得不支持另一組候選人。綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔。」是直接恐嚇蔡英文，把「贖金」講清楚。大陸國家主席習近平昨天才提出五政策重點；今天又有獨派逼宮的公開信。連續兩天統獨同時出手，蔡英文危在旦夕。

(中時電子報)

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