要蔡退選2020 羅智強嗆李遠哲：你沒資格說這種鬼話

中研院前院長李遠哲。(本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲，今天連署發出致蔡總統的公開信，呼籲總統蔡英文不要參選連任，引起各界震撼！對此，國民黨市議員羅智強說這次他要幫蔡英文説點話，並怒嗆李遠哲「你沒資格說這種鬼話」。

羅智強在臉書發文指出，蔡英文2018年大敗，不是因為蔡英文沒聽獨派的話，而是蔡英文太聽李遠哲等獨派的話，大搞仇中、恐中、反中、敵中，壓垮台灣生存發展之路，人民憤怒的是蔡英文心中只有李遠哲等獨派的威迫恐嚇，卻沒有勇氣智慧以台灣人民的生存生計為先為念。

此外，羅智強說蔡英文2018年大敗的「起點」，就是李遠哲等一幫獨派，綁架蔡英文，迫使蔡英文粗暴拔管，踐踏大學自治，掀起漫天民怒，「如果蔡英文是該斬的傀儡，李遠哲等人就是蔡英文的背後靈、操偶師，這些人比蔡英文更該下政治的十八層地獄」。

羅說2018年選舉，蔡英文這顆樹被獨派的蛀蟲蛀倒了，「現在倒好，過去這些年，李遠哲等在蔡英文的執政大樹上大啖美菓的猢猻們，散了也罷，倒還成了正義之師，對已重傷倒地的蔡英文刀釜相向」。政治涼薄，莫此為甚。

看看李遠哲等人出刀之狠辣，羅智強最後也問蔡英文會不會後悔，這幾年若她有勇氣向這些背後靈説不，真心以台灣人民福祉為念，真真正正的做一些福國益民的事，今天豈有如此淒涼之景？

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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