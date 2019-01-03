獨派逼宮 蔡英文：不是誰說了算

2019年01月03日 12:04 工商 彭媁琳

針對4綠營大老刊登廣告逼宮，要求總統蔡英文不要競選連任，總統府發言人黃重諺轉述蔡英文的回應表示：「捍衛台灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制。人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明等4名台獨大老，3日刊登廣告，呼籲蔡英文放棄連任，並且交出行政權，退居二線，否則會讓民進黨分裂。正在參選民進黨主席的游盈隆，也支持4位大老的看法。

黃重諺上午有將此事向蔡英文報告，蔡英文回應表示，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。

蔡英文強調：「捍衛台灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制。人民用選票託付我，就是要我捍衛這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

蔡英文也說，對於這些前輩們，希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。

至於府方是否知道事前4位獨派大老要刊登廣告逼宮的事情，黃重諺表示，大概知道幾個人的看法，有稍微溝通。

(工商 )