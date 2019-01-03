為獨派搖戰旗？彭文正48字劍指小英 網轟：戰犯！

政論節目主持人彭文正。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文昨以「兩次拒絕、三防護網、四個必須」，回應大陸國家主席習近平的「習五條」論述，今早4位獨佬李遠哲等聯名發表公開信逼宮蔡英文，直嗆要蔡「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。對此，資深媒體人彭文正也以48字短評藉機砲轟小英。

彭文正臉書批蔡英文。(圖／取自彭文正臉書)

獨派4位大老今聯名發公開信逼宮蔡英文，分別由總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等四人，直嗆要蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。此外，信中更對蔡英文的領導精神、治國方針與兩岸路線重砲抨擊。

對於獨派今公開逼宮蔡英文，彭文正今在臉書發48字短評表示，「不搞派系不耍權謀不畏艱難，來者可追以敵為師以古為鏡，戰鼓頻催勇者不懼一一收服，秋毫無犯賞罰分明眾望所歸」。並以「不追戰犯，難以服眾」，顯有附和獨派劍指蔡英文的意味。

網友見此紛紛在澎臉書評論，「彭P出來選總統」、「蔡頭從頭到尾都在打假球」、「幼稚的文字遊戲，不累喔？」、「居然用藏頭詩來檢討自己，知道是頭號戰犯還算有救」、「這次大敗你們就是頭號戰犯」。

也有網友為蔡英文抱屈「對外有中共對內有國民黨還有你們這些急獨的，蔡英文真的很衰小欸」、「這種爛文章文意狗屁不通硬嵌幾個字很彆扭還得圈起來怕別人不知道你想說什麼，就直接講算了」。

(中時電子報)

文章來源：彭文正臉書

邁邁不演了？9字開嗆國民黨「一中各表」
小英成跛腳總統？黃創夏點名：這5人最該表態！
淡江學者張五岳：兩岸領導人 應堅持「兩個避免」
回應習五條 蔡英文：拒絕九二共識 不接受一國兩制
獨派逼宮 蔡英文：不是誰說了算 獨派逼宮 蔡英文：不是誰說了算 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。