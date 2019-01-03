為獨派搖戰旗？彭文正48字劍指小英 網轟：戰犯！

2019年01月03日 11:31 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文昨以「兩次拒絕、三防護網、四個必須」，回應大陸國家主席習近平的「習五條」論述，今早4位獨佬李遠哲等聯名發表公開信逼宮蔡英文，直嗆要蔡「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。對此，資深媒體人彭文正也以48字短評藉機砲轟小英。

彭文正臉書批蔡英文。(圖／取自彭文正臉書)

獨派4位大老今聯名發公開信逼宮蔡英文，分別由總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等四人，直嗆要蔡英文「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。此外，信中更對蔡英文的領導精神、治國方針與兩岸路線重砲抨擊。

對於獨派今公開逼宮蔡英文，彭文正今在臉書發48字短評表示，「不搞派系不耍權謀不畏艱難，來者可追以敵為師以古為鏡，戰鼓頻催勇者不懼一一收服，秋毫無犯賞罰分明眾望所歸」。並以「不追戰犯，難以服眾」，顯有附和獨派劍指蔡英文的意味。

網友見此紛紛在澎臉書評論，「彭P出來選總統」、「蔡頭從頭到尾都在打假球」、「幼稚的文字遊戲，不累喔？」、「居然用藏頭詩來檢討自己，知道是頭號戰犯還算有救」、「這次大敗你們就是頭號戰犯」。

也有網友為蔡英文抱屈「對外有中共對內有國民黨還有你們這些急獨的，蔡英文真的很衰小欸」、「這種爛文章文意狗屁不通硬嵌幾個字很彆扭還得圈起來怕別人不知道你想說什麼，就直接講算了」。

(中時電子報)