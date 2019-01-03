過年離島加班機　下周三釋出第二波機票

2019年01月03日 11:46 中時 陳祐誠

2019年春節離島管制航線，去年12月開賣第一波，機位供不應求，交通部民航局今宣布，需求較高的金門及澎湖航線，已規劃第二波加班機，1月8日晚間6時至8時開放訂位，同時建議旅客可挑選航線離峰日期及時段，航班尚有空位。

澎湖、金門、馬祖等春節離島管制航線，已分別於去年12月11日至13日開放正班機及第一波加班機訂位，目前航空公司已依據旅客訂位及需求，規劃第二波加班機。

民航局指出，第二波加班機金門航線提供6574個座位數，澎湖航線提供8248個座位數。馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

由於春節期間尖峰日期與時段的航班需求大，民航局建議旅客挑選離峰時段，甚至安排離島家人來本島過年團圓，免去訂位困擾並避開擁擠人潮外，還可享有機票優惠。

民航局提醒，今年訂票後開票截止規定和往年不同，過去3處離島開票期限一致的規定，此次全面修正，改為訂位日起（含當日）3日內完成開票，例如1月8日訂票者，應於1月10日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

此外，於尖峰時段1月31日至2月6日台灣出發往離島方向，以及2月6日至2月11日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。

(中時 )