就是明天！中德醫生連手為63歲病患拆主動脈炸彈

台中榮總4日將與德國醫療團隊聯手為台灣病患進行新式手術索拉菲象鼻手術，為患者一次解決3種複雜的心臟疾病。（馮惠宜攝）

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不少長輩都有複雜的心臟血管疾病，其中主動脈瘤被醫師形容是隱型的炸彈，台中63歲的張先生，在癌症治療後接受追蹤發現主動脈瘤、主動脈瓣膜逆流、心室擴大、冠狀動脈狹窄。經評估其主動脈瘤已大到隨時可能爆裂，如手術同時解決所有心臟問題，恐因為時間過長造成腦、下肢循環缺氧等後遺症；台中榮總4日將與德國醫療團隊聯手為他進行新式手術，盼能一次解決3種心臟疾病。

台中榮總4日將邀請德國漢諾威醫學中心心臟血管外科主任教授Prof. Malakh Shrestha,及心臟體循技術師Mr.Jakob Ono Puntigam共同合作使用台灣首例複合動脈支架ThoraflexTM Hybrid Plexus（索拉菲象鼻）手術術式。其優點是可大大縮減手術時間，降低腦、下肢缺氧時間。

台中榮總心臟外科醫師蔡忠霖指出，這名病患同時主動脈瘤、主動脈瓣膜問題、冠狀動脈狹窄等問題，加上其腎功能不佳，傳統手術在處理主動脈瘤置入支架，血管吻合縫合點相當多，使用體外循環及心跳停止時間達一個半小時，德國研發新式的胸主動脈支架可縮減縫合時間，大大降低腦、心、下肢缺氧時間。

台中榮總在事先向衛福部申請，明天將和德國醫療團隊進行這項手術，手術張先生緊張的飆到160、170，相當忐忑；唯蔡忠霖指出，德團隊已有300例經驗，而台中榮總心臟血管中心主動脈大管血管手術團隊近10年己完成超過500例大動脈手術，其中更不乏外院轉診的困難病例而採複合式的開胸併主動脈支架手術治療處理方式，雙方很有把握可以幫患者成功解決多重的心臟問題。

(中時 )

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