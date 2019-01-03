NBA》帥哥射手歸位 海沃德狂轟35分退灰狼

2019年01月03日 11:38 中時電子報 黃及人

No flow is safe when you drop a season-high 3️⃣5️⃣ 💦 pic.twitter.com/HHAnyksMP9 — Boston Celtics (@celtics) 2019年1月3日

波士頓球迷期待已久的「帥哥射手」海沃德瘋狂火力秀終於來了！趁著明星隊友厄文眼傷缺陣，海沃德3日全場投18中14，含三分球投7中4，貢獻加盟塞爾提克以來的單場最高35分，帶領綠衫軍115比102順利轟垮作客的灰狼。

只能說這名帥哥射手也「悶」太久了，他在上季從爵士跳槽塞爾提克，竟於開幕戰嚴重扭傷腳踝，提前整季宣告報銷，本季好不容易健康復出，卻始終找不到昔日瘋狂外線手感，甚至因此丟掉先發位置，目前大部分時間都以替補為主。

沒想到前役客場面對馬刺，交出離譜投6中0，本季首次得分掛蛋的海沃德，卻在3日谷底反彈，不僅命中率高達7成78，還有5助攻、1籃板，但他面對灰狼很有一套，他本季原本單場最高30分，就在去年12月2日遭遇灰狼時拿下。

眼見海沃德重新找回外線信心，不少塞爾提克也有所回應，洛席爾貢獻16分、5助攻與5抄截，荷福德15分，馬可斯莫里斯12分，傑倫布朗10分；威金斯雖替灰狼攻下本季新高31分，卻只獲唐斯28分支援，自然無法扭轉戰局。

(中時電子報)