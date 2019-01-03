沒義氣豬隊友 偷贓車見警丟下友人落跑

21歲賴姓及22歲吳姓男子日前隨手竊取忘記拔取鑰匙的機車代步，員警發現失車時，賴男想起自己的外套及證件還在車內，擔心身分曝光的他竟要吳男去取。（馮惠宜翻攝）

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台中2名有竊盜前科的21歲賴姓及22歲吳姓男子，日前隨手竊取忘記拔取鑰匙的機車代步，員警發現失車時，賴男想起自己的外套及證件還在車內，擔心身分曝光的他竟要吳男向警方瞎稱撿到鑰匙幫忙取回物品，卻在吳男遭警方查獲後自己先落跑，這種拖人下水又沒義氣的豬隊友行徑讓吳男的共犯身分也曝了光，最後警方將2人都依竊盜罪嫌移送偵辦。

台中市警察局第三分局東區分駐所去年底接獲民眾報案機車遭竊，根據被害人提供的監視器畫面確認竊嫌為2名年輕男子，警方在轄內協尋時，突接獲報案人來電，表示於台中轉運站附近發現失竊車輛。

員警到場片刻，就見到1名男子鬼鬼祟祟試圖接近該部機車，最後還拿出鑰匙想要打開車廂

，警方見狀上前盤問時，吳姓男子先是辯稱自己撿到鑰匙不確定是否為該車想「試試看」，後又改口是「哥哥」請他幫忙取出車廂內的外套及證件，表示「不關我的事，(我自己)案子很多怎麼可能還犯案」，直到警方出示監視器畫面才讓他啞口無言，卻頻頻表示「我說不要(竊車)」試圖卸責。

警方果真於機車置物廂內發現另名賴姓竊嫌的外套及證件，火速確定2名竊嫌身分，然而此時賴男見東窗事發早就腳底抹油溜走了，員警便先將吳姓男子帶返派出所偵辦。警方訊後也依竊盜罪嫌將兩人送辦。

(中時 )

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