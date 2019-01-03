陳思宇政見主推觀光 下戰帖邀陳炳甫、何志偉辯論

2019年01月03日 12:04 中時 李依璇

台北士林大同區立委補選越演越烈，柯、綠各自推派北市觀傳局長陳思宇及市議員何志偉應戰，加上藍營市議員陳炳甫，形成「三腳督」局勢。陳思宇表示，過去擔任觀傳局長11個月，包括去年來台北旅遊觀光人次達980萬人，北市也入選CNN第17大觀光城市，自己不但有政策，也有執行力。陳思宇也對敵方陣營喊話，希望幾位候選人能有機會一起坐下來，針對政見與未來的願景進行意見交流。

陳思宇說，觀光產業主要有3主軸「在地化、國際化、產業化」，首先打造文化旅遊地圖，以春夏秋冬、歷史與未來，作為旅遊的主軸，同時輔導舉辦在地特色活動，推廣在地產業；其次則是推動品牌故事，以故事行銷包裝特色店家，用產業記憶做歷史街區；第三則是輔導深度小旅行，職人文化、巷弄美學、工匠手藝，展現區域傳統風華；最後加速河川治理，水岸活化，讓淡水河、基隆河兩河流域文明發光，成為觀光遊憩新地標。

針對士林部分，陳思宇整合區域空間介面、園區內硬體的建置等，並建置全台最大的共融遊具區，提出整合天文館、科教館、兒童新樂園為台北科學藝術園區。另如陽明山的「美軍宿舍群」、芝山岩歷史遺產等，也可逐步參考日本成功經驗，讓國際旅客人潮進入大同士林區。

陳思宇也對敵方陣營喊話，希望幾位候選人能有機會一起坐下來，針對政見與未來的願景進行意見交流，也藉此讓民眾有機會看見各候選人的優缺點，進而選出一個真正符合地方需求的立委，替在地的選民爭取福利，讓人民的生活能夠更加的進步，讓台北邁向光榮的城市，讓台灣灣走向光明的未來。

(中時 )