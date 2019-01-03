陳思宇政見主推觀光 下戰帖邀陳炳甫、何志偉辯論

陳思宇提出觀光政策，主推有3主軸「在地化、國際化、產業化」。（李依璇攝）

友善列印
中時

台北士林大同區立委補選越演越烈，柯、綠各自推派北市觀傳局長陳思宇及市議員何志偉應戰，加上藍營市議員陳炳甫，形成「三腳督」局勢。陳思宇表示，過去擔任觀傳局長11個月，包括去年來台北旅遊觀光人次達980萬人，北市也入選CNN第17大觀光城市，自己不但有政策，也有執行力。陳思宇也對敵方陣營喊話，希望幾位候選人能有機會一起坐下來，針對政見與未來的願景進行意見交流。

陳思宇說，觀光產業主要有3主軸「在地化、國際化、產業化」，首先打造文化旅遊地圖，以春夏秋冬、歷史與未來，作為旅遊的主軸，同時輔導舉辦在地特色活動，推廣在地產業；其次則是推動品牌故事，以故事行銷包裝特色店家，用產業記憶做歷史街區；第三則是輔導深度小旅行，職人文化、巷弄美學、工匠手藝，展現區域傳統風華；最後加速河川治理，水岸活化，讓淡水河、基隆河兩河流域文明發光，成為觀光遊憩新地標。

針對士林部分，陳思宇整合區域空間介面、園區內硬體的建置等，並建置全台最大的共融遊具區，提出整合天文館、科教館、兒童新樂園為台北科學藝術園區。另如陽明山的「美軍宿舍群」、芝山岩歷史遺產等，也可逐步參考日本成功經驗，讓國際旅客人潮進入大同士林區。

陳思宇也對敵方陣營喊話，希望幾位候選人能有機會一起坐下來，針對政見與未來的願景進行意見交流，也藉此讓民眾有機會看見各候選人的優缺點，進而選出一個真正符合地方需求的立委，替在地的選民爭取福利，讓人民的生活能夠更加的進步，讓台北邁向光榮的城市，讓台灣灣走向光明的未來。

(中時 )

獨派逼宮 蔡英文：不是誰說了算 … 爭取亞洲宗教自由會議 外交部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。