停屍間滿到放不下！墨市長就職90分鐘暗殺亡

墨西哥治安令人憂心，2018年共發生超過33,000起謀殺事件，元旦一名新科市長上任僅90分鐘便遭暗殺身亡，圖為2日另一起槍擊案現場，導致4人死亡。（圖／美聯社）

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中時電子報

墨西哥治安令人憂心，新年伊始就發生政府首長遭暗殺身亡憾事！墨西哥南部瓦哈卡州一位地方市長1日剛宣誓就職，不料之後前往市府開會途中便遭數名歹徒持槍攻擊，緊急送醫後仍回天乏術，上任僅短短90分鐘便身亡。

據悉墨西哥過去一年便發生超過30,000起謀殺事件，太平間屍滿為患，還必須動用冷凍車安置，不過外溢的屍臭味仍令當地居民受不了。

墨西哥特拉希亞科市新科市長艾巴瑞西奧上任僅90分鐘，就遭歹徒暗殺身亡。

墨西哥又有政府首長遭暗殺身亡，據美聯社、英國每日郵報（Daily Mail）報導，元旦日一大清早艾巴瑞西奧（Alejandro Aparicio Santiago）剛宣示就任墨南部瓦哈卡州（Oaxaca）特拉希亞科市（Tlaxiaco）市長，就職後走路前往市政府開會，卻在途中遭遇一群歹徒開槍攻擊，緊急送醫仍因大出血宣告不治，距離上任市長僅90分鐘。

另據「澳洲第九新聞台」（9 News）報導，艾巴瑞西奧前往市政府途中，身邊圍繞著許多支持民眾，不料仍發生憾事，另有3人在攻擊中受傷。

瓦哈卡州州長穆拉（Alejandro Murat）已表示哀悼之意，並指示有關單位調查命案發生原因及嚴懲兇手。

墨國司法部隨後表示，一名34歲男子已遭逮捕，據悉他之前還是名警官。

艾巴瑞西奧與新科墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）都屬於墨西哥國家復興運動黨（National Regeneration Movement，MORENA），該黨另一名政治人物本周日才遭暗殺身亡。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，2018年墨西哥一共發生超過33,000起謀殺事件，遺體多到太平間放不下，部分屍體還必須暫時安置在冷凍車櫃上，屍臭味飄出來，讓當地居民大喊受不了。

此外，在墨西哥部分城市擔任公職可能特別危險，根據諮詢公司Etellekt統計，光是2017年9月至2018年8月一年之間，墨國共有175位政治人物遭暗殺身亡。

英國「經濟學人」（Economist）分析，墨國政治人物成為暗殺目標，一部分原因是政治人物大舉壓制貪污及地方犯罪情形，另外也可能是政治人物與特定幫派為伍，而反遭幫派仇人鎖定。

文章也指出，相較於中央政府官員配置了較高層級的警力戒護，地方首長的安全問題更令人憂心，因為他們身旁通常少有維安人員保護。

(中時電子報)

文章來源：Mayor of a Mexican town is assassinated just 90 MINUTES after being sworn into office

文章來源：Mexican mayor gunned down after being sworn in

文章來源：In Mexico, A Mayor Is Killed Within Hours Of Taking Office

文章來源：Mexican mayor shot dead just two hours after taking office

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