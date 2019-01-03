《全台最速報》點出兩岸爭執關鍵 韓國瑜拋出2個不能懷疑

2019年01月03日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎點出兩岸爭執關鍵 韓國瑜拋出2個不能懷疑

對於大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40周年談話，總統蔡英文否認「九二共識」，高雄市長韓國瑜雖強調他的立場不適合表述太多，但仍拋出2個「不能懷疑」，包括不能懷疑共產黨必須收復台灣的決心、及不能懷疑台灣人民追求民主自由的決心，似乎藉此提醒中央認清困難處境，「而不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考」。

◎習主張和平統一方案 柯P堅持兩岸一家親

大陸國家主席習近平昨天發表談話，不承諾放棄武統，但強調要在堅持九二共識、反對台獨的共同基礎上，邀兩岸代表人士展開協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。多次在雙城論壇拋出「兩岸一家親」論述的台北市長柯文哲今早受訪時表示，習近平是表達他的立場，雙方都有立場；他認為，仍應堅持五個互相，兩岸一家親因比較沒有涉及政治層面，而是釋出善意，在城市交流層面應該也還好。

◎證人擠爆法庭 民雄鄉長當選無效首開庭

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒此次選舉以140票險勝而連任成功，但落選人許能通對他提出當選無效之訴，地方法院3日開庭，有近40位證人出庭，法庭爆棚，許能通說，提訴的理由是開票過程有重大瑕疵，造成對他不公。

◎北市立委補選激戰 陳炳甫：不能小看柯家軍

台北市士林、大同立委「三腳督」，目前媒體民調藍綠參選人陳炳甫、何志偉各有領先，不過，陳炳甫3日接受廣播節目訪問時表示，不能小看代表「柯家軍」出征的陳思宇，因為從市長選舉來看，市長柯文哲在這2區都拿下超過4成的得票率。

(中時電子報)