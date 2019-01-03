MLB》瑞爾穆托等不到買家 仍得穿馬林魚球衣春訓

2019年01月03日 12:07 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

頂級捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)不想繼續待在馬林魚，去年季末曾放話新季春訓要穿不同球衣，不過馬林魚等不到滿意的交易條件，因此決定先讓他隨隊春訓，但仍會開啟交易大門等待適合買主。

瑞爾穆托雖還有2年才成為自由球員，不過經紀人貝瑞（Jeff Berry）先前就說過，不會與馬林魚延長合約。至少有14支球隊對瑞爾穆托有興趣，不過被列入考慮的應該只有4至5隊，據大聯盟官網報導，這些球隊包括道奇、太空人、教士、光芒及紅人。

瑞爾穆托2018年入選明星賽，且揮出生涯新高的21轟及74分打點，繳出.277/.340/.484的打擊三圍，連3年都擊出至少30支的二壘安打。要把數量稀少的頂級捕手上架，馬林魚也期待獲得等值回報，一般推測，馬林魚想從這筆交易獲得頂級新秀，或者有潛力的年輕球員

馬林魚想尋求左打加盟，太空人21歲的外野手塔克(Kyle Tucker)及道奇隊22歲的外野手佛度戈（Alex Verdugo），還有光芒的新秀外野手桑契斯（Jesus Sanchez）及能蹲捕也能守外野的F.米吉亞(Francisco Mejia)可能都是馬林魚的目標。

不過以太空人為例，他們已多次拒絕交易塔克等農場大物，不過馬林魚也不急，畢竟瑞爾穆托還有2年合約。去年球季結束後，瑞爾穆托的經紀團隊曾放話，新季春訓絕對會穿上不同球隊的球衣，不過照目前進度看來，在有球隊能滿足馬林魚條件前，瑞爾穆托恐怕仍得隨隊春訓。

(中時電子報)