體重爆增15公斤 他胃食道逆流復發

肥胖伴隨胃食道逆流的機會是一般人的3倍，患者須注意體重控制。（圖非本人）（魏怡嘉）

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中時

30多歲林先生，兩年前曾有火燒心的症狀，診斷是胃食道逆流，經過幾個月的治療已康復，最近一個月發覺火燒心的症狀又出現了，甚至夜間睡眠也受到影響，趕緊就醫，胃鏡檢查果然發現胃食道逆流造成的食道發炎，比兩年前看起來更嚴重，醫師同時也發現身高176公分的林先生，體重已經來到90公斤，比兩年前增加了15公斤，是再次引發胃食道逆流的主要因原。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，胃食道逆流是現代常見的疾病，主要因為食道黏膜受到逆流而上的胃酸侵蝕所導致，典型的症狀包括火燒心及嘔酸水，而吞嚥時有異物感也可能是胃食道逆流的症狀，胃食道逆流如果長期不理會，可能提高罹患食道癌的風險。

康本初指出，體重過重或肥胖會使得腹腔壓力增加，讓胃的排空受到阻礙，因此曾患過胃食道逆流者，體重增加也可能造成胃食道逆流復發，而根據臨床研究發現，肥胖伴隨胃食道逆流的機會是一般人的3倍，所以肥胖者若有胃食道逆流的問題，除了治療之外，也要一邊減重，才能有較好的治療效果。

除了肥胖之外，快速進食、習慣吃完就躺睡、抽菸、喝酒、喝咖啡、吃甜食、快速進食、吃過飽及經常吃宵夜接著就寢等都是胃食道逆流的高危險群，康本初表示，胃食道逆流患者除以藥物治療外，患者的生活型態也要特別檢視，如戒菸、酒，避免快速進食，不要吃過飽，用餐後間隔2~3小時再躺下，少吃甜食、酸辣等刺激性食物等才是保身之道。尤其接下來公司行號開始吃年終尾牙，切記只要吃七分飽就好，酒也最好少喝，以免胃食道逆流。

(中時 )

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