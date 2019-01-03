愛上法籍軍火商 女董拍完婚紗CCR夢碎

示意圖。(達志影像)

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法國軍火商派駐在我國空軍基地擔任技術代表的杜姓男子，在台期間與我國籍邱姓建設公司女負責人發生婚外情，何姓元配直到邱女告知，才知道老公背著她偷腥，憤而對邱提民事訴訟求償精神慰撫金。邱雖辯稱以為杜單身，才會交往並發生性關係，台北地院審理後，認為杜女確實侵害何女配偶權，判邱應賠償10萬元，邱女異國戀夢碎(Cross Cultural Romance)。可上訴。

法籍的何姓女子提告指稱，1996年7月中，她與杜男結婚後，兩人生有一女；邱女在和先生交往時都知情，卻自2001年起至2013年間與丈夫交往12年，不但數度出遊，還多次上床，基於侵害配偶權，求償300萬元。

邱女審理時雖承認和杜交往並發生性關係，卻辯稱當初是因杜男向她宣稱自己單身，更曾寄發求婚信、並帶她拍婚紗、回法國見父母，才讓她誤以為杜單身，直到2008年10月間，杜承認已婚她才知情，之後維持一般朋友關係，未再發生性行為。即便她應負賠償責任，但和杜男兩人交往長達12年，何姓元配都未能察覺，顯見精神上痛苦極度輕微，應免於賠償。

北院合議庭審理後，認為何姓元配無法舉證邱女在2008年10月前知悉杜男已婚；後來知道杜已婚，卻仍繼續維持男女朋友關係，侵害何女配偶權，審酌雙方地位、經濟能力和所受損害程度，判邱應賠償10萬元。

(中時 )

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